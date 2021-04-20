Nurettin Canikli: Bu yalanı atanlardan özür bekliyoruz

AK Parti Ekonomi İşleri Başkanı Nurettin Canikli, katıldığı bir TV programında CHP'nin 128 milyar dolar yalanına rakamlarla yanıt verdi. Canikli, 128 milyar doların ekonomi dinamikleri içinde kullanıldığına dikkat çekti. Canikli, "75 milyar dolarını Türkiye'deki gerçek, tüzel kişiler almış bankada, Merkez Bankası rezervinde görülüyor, 36 milyar dolar altın ithalatı yapılmış, özel sektörün 43 milyar dolar borcu azalmış" dedi. Canikli, "Bu paranın buharlaşması, kaybolması mümkün değil. Merkez Bankası'nın kaynakları bellidir. Muhalefetten özür bekliyoruz" diye konuştu.AK Parti iktidarı döneminde vatandaşların 3 bin 500 ton altın satın aldığını ifade eden Canikli, yastık altında 5 bin ton altın olduğunu ifade etti. Büyümenin vatandaşa yansımasını değerlendiren Canikli, "11 milyon yeni konut üretilmiş, 11-13 yeni sıfır araç satılmış, 297 milyon akıllı alet alınmış. Tüketim refah unsurudur. Refah seviyesinde artış var" dedi. ANKARA