SGK’dan hatırlatma: Yapılandırma için son fırsat!

Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun kapsamında yapılandırılan borç ödemelerine ilişkin Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) yapılandırma için son tarihi açıkladı.

SGK Amasya İl Müdürü Nurcan Yurt Şenel, "SGK borçlarını 7256 sayılı Kanun uyarınca peşin ödeme seçeneğiyle yapılandıran ve peşin son ödeme tarihi olan 31 Mart'ı kaçıran vatandaşlar için hatırlatmada bulundu.

Şenel; Vatandaşların yapılandırma fırsatından yararlanabilmesi ve yapılandırmasının bozulmaması için peşin ödeme tutarını geç ödeme zammı ile birlikte 30 Nisan'a kadar ödemeleri gerektiğini söyledi.

Şenel; 30 Nisan'a kadar geç ödeme zammı ile birlikte peşin ödeme yapılması halinde yapılandırmanın bozulmayacağını ve yapılandırma haklarından yararlanmaya devam edileceğini belirtti.

7236 sayılı Kanun uyarınca tercih edilen ödeme planın değiştirilebileceğini kaydeden Şenel; "SGK borçlarını yapılandırmaya yasal süre içerisinde başvurmak kaydıyla, taksitle ödeme yolunu tercih etmiş olan İşverenlerin, ilk taksiti ödeyip ödemediği göz önünde bulundurulmaksızın 30 Nisan mesai sonuna kadar peşin ödeme talebinde bulunması ve peşin olarak hesaplanan borcu 6183 sayılı Kanunun 51. maddesine göre belirlenen gecikme zammı oranı üzerinden hesaplanacak geç ödeme zammı ile birlikte ödemesi halinde peşin ödeme hükümlerinden yararlanılması mümkün olacaktır." dedi.

Söz konusu hükümden yararlanmak isteyen işverenlerin yapılandırma başvurusunda bağlı bulundukları Sosyal Güvenlik İl Müdürlüklerine yada Sosyal Güvenlik Merkez Müdürlüklerine başvurarak taksitli ödeme planlarını peşin ödeme planı olarak değiştirmeleri gerekiyor.