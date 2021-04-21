Akbank’ın yeşil bono ihracı ödül aldı

DÜNYANIN önde gelen, uluslararası borçlanma araçları ve yapılandırılmış finansman ürünleri veri ve haber platformlarından mtn-i tarafından gerçekleştirilen MTN Awards 2020 ödülleri sonuçları açıklandı. Akbank, Ağustos 2020'de gerçekleştirdiği 4 yıl 110 gün vadeli, 50 milyon ABD doları tutarındaki ilk Yeşil Bono ihracı ile global piyasaların prestijli ödüllerinden biri olan MTN Awards 2020'de "Sosyal Yönden Sorumlu Yatırım: Yeşil, Sosyal, Sürdürülebilir" kategorisinde "Yılın İşlemi" ödülüne layık görüldü. Akbank, ihraç sonrası hazırladığı Sürdürülebilir Finans Çerçevesi ile finansman sağlayacağı sürdürülebilir projelerle ilgili yeşil ve sosyal uygunluk kriterlerini de yayınladı.