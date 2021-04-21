Aracıyla yurtdışına gidene özel sigorta

UNICO Sigorta, yurtdışında geçerli olacak trafik sigortası Yeşil Kart ürününü çıkardı. Yurtdışına araçlarıyla çıkacak müşterilere sunulan yeni ürün pasaport ve vize gibi evraklar dışında da zorunlu olan Yeşil Kart Sigortası'na artık Unico Sigorta acenteleri üzerinden ulaşmayı sağlayacak. Yeşil Kart Sigortası yaptıran araç sahipleri, kendilerini ve araçlarını yurt dışında risklere karşı koruyarak olası kaza durumunda araç teminatlarının yurtdışında da devam etmesini sağlıyor."Uluslararası Motorlu Taşıtlar Sigortası" olarak da bilinen Yeşil Kart Trafik Sigortası, gidilen her ülkede yeni bir sigorta yaptırma zorunluluğunu ortadan kaldırıyor. Yeşil kart sistemine dahil ülkelere yapılan seyahatlerde oluşabilecek herhangi bir kaza durumunda karşı tarafın haklarını güvence altına alıyor. Uluslararası niteliğe sahip sigorta, yeşil renkli ve tek format olarak dünya genelinde 47 ülkede kullanılıyor. Ödenecek ücretler, sigortanın geçerlilik süresine ve araç grubuna göre değişkenlik gösterirken, sigorta bedeli euro üzerinden hesaplanıyor ve düzenlendiği tarihteki Türk Lirası kuru üzerinden ödenebiliyor.