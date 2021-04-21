Bankalar emekliler için yarışa girdi





- AKBANK: Maaşlara göre 500, 625 ve 750 lira promosyona ek olarak sırasıyla 350, 425 ve 500 lira ödeme yapıyor. Böylece toplamda, 850 lira, 1.050 lira ve 1.250 lira promosyon imkânı veriyor. 30 Nisan'a kadar süren kampanya kapsamında, Akbank, SGK emekli maaşları yatmadan 2 gün önce hesaptan para çekme imkânı sunuyor.

- GARANTİ BBVA: Banka 1.500 liraya kadar emekli maaşı alanlara 1.000 TL, 1.500-2.500 TL arasında emekli maaşı alanlara 1.250 TL, 2.500 TL ve üstünde maaş alanlara ise 1.500 TL nakit promosyon ödemesi yapacak. Ayrıca 'Emekli Arkadaşını Davet Et' kampanyasıyla emekli arkadaşlarını maaşını taşıması için davet eden mevcut emekli maaş müşterilerine her davet için 150 TL nakit ek promosyon veriyor.