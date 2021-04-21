Gözler Biotrend halka arz sürecinde! Biotrend Yenilenebilir Enerji ne zaman halka arz olacak, borsada işlem görecek?

Kelebek Mobilya ve Doğtaş Mobilya gibi markaları bünyesinde barındıran Doğanlar Yatırım Holding'in iştiraki ile Biotrend halka arz talep toplama süreci geçtiğimiz gün başladı. Öte yandan "Biotrend ne zaman halka arz olacak, hisse fiyatı ve kodu nedir?" soruları yanıt arıyor. Şirket tarafından gelen açıklamaya göre; Biotrend Enerji halka arz hisse fiyatının 16,50 Türk lirası-18,00 Türk lirası olacağı biliniyor. Son dönemde SPK'ya halka arz amacıyla birçok şirketin başvuruda bulunduğu bilinirken küçük ve büyük ölçekli fark etmeksizin bu yönde binlerce vatandaş yatırımlarını gerçekleştiriyor.