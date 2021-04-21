Cante Çan2 ne zaman borsada işlem görecek, halka arz olacak? Çan2 Termik Santrali halka arz hisse kodu ve fiyatı!

Cante Çan 2 halka arz edileceği açıklamasının ardından binlerce kişinin de gündemine geldi. Odaş Enerji bünyesinde bulunan 340 MW kurulu güce sahip yerli kömüre dayalı şirket bugün ve yarın olmak üzere toplamda iki günde talep toplama sürecini tamamlayacak. "Cante Çan2 ne zaman halka arz olacak, borsada işlem görecek?" soruları bu noktada yanıt aramaya başladı. Öte yandan Cante Çan2 Termik Santrali halka arz hisse pay fiyatını 3,90 TL olarak duyurdu.