Denizcilik sigortalarına ilgi artıyor

Denizsigortaları alanına ilgi artıyor. Yaşanan gemi adamı değişimi konusundaki problemler ve karantina riskleri gibi konular P&I sigortalarının öneminin altını tekrar çizdi. Armatörlerin bir kooperatif teminat sistemi olarak kurduğu P&I kulüpleri hakkında konuşan Howden ACP CEO'su Erdal Seferbay, kulüplerin geçen yıla oranla prim ve muafiyet artışlarının devam ettiğini ve yalnızca üç kulübün artışları açıkça duyurmak yerine gemi sahibi üyeleri özelinde yenileme yapılacağını bildirdiğini belirtti. Duyurulan artışların yüzde 5 ila 10 aralığında olduğu ve muafiyet artış oranlarının da yükseldiği görüldü. 2021 yılının sonunda da, finansal dengelerini koruma amacıyla hareket eden kulüplerin benzer genel artış taleplerinin önümüzdeki poliçe döneminde de devam edeceği öngörülüyor.