Galata Wind halka arz sonuçları için geri sayım başladı! Galata Wind halka arz sonuçları ne zaman açıklanacak, borsada ne zaman işlem görecek?

Sermayesinin %25'ine karşılık gelen Doğan Holding'e ait 13.369.787.000 adet payları ile halka arz olacak Galata Wind Enerji ile ilgili tüm gelişmeler yakından takip ediliyor. Talep toplama sürecinde yoğun ilgi gören bu şirketten özellikle de pay sahibi olmak isteyen yatırımcılar bu anlamda "Galata Wind halka arz sonuçları ne zaman açıklanacak, borsada ne zaman işlem görecek?" soruları yanıt aramaya başladı. Galata Wind halka arz sonuçları için henüz bir tarih açıklaması bulunmuyor.