İş İnsanı Mehmet Yaşar, global alanda salgının etkilerini anlattı

İngiltere'de yaşayan genç iş insanı Mehmet Yaşar "Dünya 2019 yılının son aylarında tanıştığı Covid-19 isimli virüs nedeniyle pandemi dönemine girdi. Pandemiden önceki dönemlerde yaşanan küresel ekonomik krizin yaraları yeni yeni sarılmaya başlamışken böylesi bir dönem, krizin daha da derinleşmesine yol açtı. Sadece ülkemizde değil tüm dünyada ve benim iş yaptığım İngiltere gibi ekonomisi güçlü ülkelerde bile ağır ekonomik gerilemeler gerçekleşti" sözleriyle ekonominin toparlanmasının oldukça uzun bir sürece yayılacağını öngördüğünü de ifade etti.

Mehmet Yaşar, "2019 yılı Kasım ayından beri Covid-19 ile mücadele ediyoruz. Nihayet aşı kısa sürede bulundu. Ama dünya nüfusunun % 70 kadarının aşılanması ancak 2027 yılının sonlarını bulacak. Özellikle nüfus yoğunluğu fazla olan ülkelerde bu süre daha da uzayabilir. Henüz 60-65 yaş aralığındakiler dahi aşılanamadı. Genel olarak en fazla aşılama İngiltere'de yapıldı. İngiltere'de nüfusun %45 lik bir bölümüne ilk doz aşılama gerçekleştirildi. Ama dünya genelinde bu oran ortalama %10 gibi düşük bir oranda seyrediyor. Bizim gibi genç nüfusa sahip ülkelerde bu oran daha da düşük. Hal böyle olunca ekonominin normal seyrine dönmesi için önümüzde uzun ve zahmetli bir süreç var" sözleriyle de aşılamanın dünya ekonomisine olumlu katkısının istenen düzeyde olamayacağına vurgu yaptı.

İngiltere ekonomisi en güçlü ülkeler arasında ilk sırada yer aldığı için pandeminin ekonomik alana vurduğu darbelerden kırılgan ülke ekonomilerine göre daha az etkilendi. Ama her krizin olduğu gibi bu krizin de küresel boyutlarıyla yüzleşmek zorunda kaldı. Bu konuda yaptığı "2021 yılı için açıklanan büyüme tahmini % 5,5 gibi düşük bir rakam olmuştu. Ancak alınan son önlemler nedeniyle ekonominin daralması beklenirken büyüme hedefi de % 4,5' lara geriledi. Fakat bu krizde yine cesur olan ve ileriyi görenler kazançlı çıkan taraf olacak" şeklindeki açıklamalarıylaİngiltere'de faaliyet gösteren şirketi Pianta Group isimli şirketinin vizyoner bakış açısını da yansıtmış oldu.