Kısa Çalışma Ödeneği Uzatıldı Mı? (KÇÖ) Kısa Çalışma Ödeneği nedir, ne kadar? İşte tüm detaylar

Türkiye'de etkilerini sürdürmeye devam eden corona virüsü nedeniyle sigortalıların çalışamadıkları süre içerisinde gelir yardımı yapılması kapsamında ödenen (KÇÖ) kısa çalışma ödeneğine ilişkin Bugün Başkan Erdoğan tarafından son dakika açıklamaları yapıldı. Bu açıklamalar sonrasında ödemelerin uzatılacağı öğrenilirken, hak sahibi olanlar tarafından Kısa Çalışma Ödeneği Uzatıldı Mı, Ne Kadar Uzatıldı? sorusu üzerinden yoğun şekilde bilgi edinilmeye çalışılıyor.

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ UZATILDI MI, NE KADAR UZATILDI?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan son dakika (KÇÖ) Kısa Çalışma Ödeneği açıklamasından tüm detaylar şöyle;