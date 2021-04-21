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Giriş Tarihi: 21.4.2021 15:48

uzatıldı mı, ne zaman bitecek? Kısa çalışma ödeneği ne zaman kadar uzatıldı?

Kısa çalışma ödeneği uzatıldı mı, ne zaman bitecek? Kısa çalışma ödeneği ne zaman kadar uzatıldı?

Coronavirüs salgınında ekonomik açıdan etkilenen vatandaşlar için sunulan imkanlardan birisi de oldu. Kısa çalışma ödeneği ödemeleri her ayın başında ödenmeye devam ederken öte yandan son dönemde bu ücretin verilmeye devam edip etmeyeceği merak ediliyordu. Bu kapsamda henüz bir açıklama bulunmazken son olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan ödenek süresinin uzatıldığını ifade edildi. Buna göre; Kısa çalışma ödeneği uzatıldı mı, ne zaman bitecek? Kısa çalışma ödeneği ne zaman kadar uzatıldı? İşte kısa çalışma ödeneği ile ilgili haberinin detayları!

Kısa çalışma ödeneği ile ilgili son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Geçtiğimiz günlerde sona eren uygulamanın uzatılacağına dair henüz bir gelişme yokken Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan konuya yönelik açıklama geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Tüm sektörler için geçerli olmak üzere nisan, mayıs, haziranı kapsayacak şekilde kısa çalışma ödeneği uygulamasına devam etme kararı aldık. Turizm sektöründe mayısta sona erecek KDV indirimlerinin haziran sonuna kadar devam etmesine karar verdik." dedi. Böylelikle Kısa çalışma ödeneği uzatıldı mı, ne zaman bitecek? Kısa çalışma ödeneği ne zaman kadar uzatıldı? Soruları yanıt buldu!

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ UZATILDI MI, NE ZAMAN BİTECEK?

Koronavirüs pandemisi sebebiyle ekonomik sıkıntı çeken vatandaşlara kısa çalışma ödeneği verilmeye devam ediliyor. Son olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan kısa çalışma ödeneğinin uzatıldığını duyurdu.

Erdoğan: "Tüm sektörler için geçerli olmak üzere nisan, mayıs, haziranı kapsayacak şekilde kısa çalışma ödeneği uygulamasına devam etme kararı aldık." Dedi.

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Kısa çalışma ödeneği uzatıldı mı, ne zaman bitecek? Kısa çalışma ödeneği ne zaman kadar uzatıldı?
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