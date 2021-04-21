Son dakika: KOSGEB ile Japonya arasında anlaşma! Firmalara dev destek geliyor...

Son dakika haberi... Anlaşmaya ilişkin imzalar, KOSGEB Başkanı Hasan Basri Kurt ile JICA Türkiye Başkanı Nobuhiro Ikuro tarafından atıldı. Törende konuşan KOSGEB Başkanı Hasan Basri Kurt, kazan-kazan anlayışıyla JICA ile iş birliklerini bundan sonra da arttırmayı istediklerini belirterek "Türkiye, yatırımlar açısından önemli bir coğrafi pozisyona sahip.Genç iş gücümüz fazla. Bunların değerlendirilmesi, katma değer üretir hale getirilmesi için Japon dostlarımızla ortak çalışmaktan mutluluk duyacağız." dedi.
TÜRK EKONOMİSİNE KATKI SAĞLAYACAK
JICA Türkiye Ofisi Başkanı Ikuro, kredi anlaşmasına imza atmaktan dolayı büyük memnuniyet duyduğunu ifade ederek "Bu projenin Türkiye ekonomisinde kilit rolü olan mikro ve küçük ölçekli işletmeler için öneminin farkındayım. Özellikle bu tip işletmelerde çalışanların işlerini koruması açısından yani sosyal anlamda da önemli bir proje olduğunu düşünüyorum. Mikro ve küçük ölçekli işletmelerin korona döneminde ve sonrasında kendinden emin şekilde Türk ekonomisine katkı sağlayacağını umuyor ve diliyorum." diye konuştu.
ANLAŞMA İMZALANDI
Konuşmaların ardından Kurt ve Ikuro, mikro ve küçük işletmelere hızlı destek sağlayacak anlaşmayı imzaladı. KOSGEB Başkanı Kurt, günün anısına Ikuro'ya kahve fincanı hediye etti.
Anlaşma, imalat sektöründeki mikro ve küçük işletmeler ile 2017 yılı sonrasında kurulan imalat, bilgisayar programlama ve bilimsel Ar-Ge sektörlerindeki teknoloji tabanlı start-up'ları kapsıyor.