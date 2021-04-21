Türkiye’nin ilk turfanda üzümü çıktı… Kilosu 50 lira!

Mersin'in Erdemli ilçesine bağlı Kocahasanlı mahallesinde İbrahim Köse adlı üreticiye ait 2 dönüm serada yetiştirilen 'Yalova incisi' cinsi üzümlerin kilosu dalında 50 liradan alıcı buldu. Üretici İbrahim Köse, domatese alternatif olarak 2 dönümlük serada yetiştirdikleri üzümden yaklaşık 100 bin lira gelir beklediklerini belirtti.

Erdemli Ziraat Odası Başkanı Rasim Şahin, hasada gelen serada incelemede bulunarak, üreticiyi tebrik etti.

Şahin, "Erdemlimiz bilindiği üzere turfanda sebze ve meyvecilikte Türkiye'de birinci sırada gelmektedir. Gerek iklim bakımından gerekse coğrafi bakımdan çok büyük bir önem arz etmektedir. Şuanda Türkiye'de ilk üzüm hasadı Erdemli ilçesi Kocahasanlı beldesinde yapılmaktadır. İlçemizde yaklaşık 200 dönüm üzüm serası vardır. Dönüm başına 4-5 ton civarında ürün almaktayız. Bu da toplamda yaklaşık 800-900 ton civarında bir ürün yapmaktadır. Bu da memleketimiz için iyi bir kazanç" dedi.

Turfanda üzümün kilosunun 50 liraya satıldığını ifade eden Şahin, "Üzüm şu an ihracata gitmemektedir. İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Kayseri gibi illerimize sevk edilmektedir. Bugün itibariyle turfanda üzüm marketlerin tezgahlarında yerini alacaktır" diye konuştu.

Üzümün yapraklarının da üreticiler tarafından sarmalık veya turşuluk olarak da satışının gerçekleştirildiğini de kaydetti.

Üretici İbrahim Köse ise, "5 yıldır üzüm yetiştiriyoruz. Domatese alternatif olarak dikmiştik. Kazancı domatesten daha iyi olduğu için üzüm diktik. Seramızdan yaklaşık 8 ton civarında ürün bekliyoruz. Turfanda olduğundan fiyatı da 50 lira civarında gidiyor. Ortalama yıllık 100 bin liralık gelir bekliyoruz. Turfanda üzüm yetiştiriciliği kazançlı bir üretim, herkese öneririm" şeklinde konuştu.

Üzüm serasının teknik danışmanlığını yapan Ziraat Mühendisi Emine Yaman Kulu 2 dönüm serada toplam 400 kök üzüm dikili olduğunu 8 ton ürün beklediklerini belirterek, "Akdeniz bölgemiz yıl 12 ay ürün yetiştirmeye, turfanda hasat yapmaya müsait iklimiyle her türlü örtü altı ve açık meyveciliğe uygun bereketli topraklara sahip. Üzüm seramızda nisan ayının 20 sinde turfanda hasat yaptık. Böylece örtü altında üzüm yetiştirerek normal hasadı 2,5 ay öne aldık. İlk hasat ürünümüzün kilosu 50 liradan satıldı. Üreticilerimiz için kazançlı bir bereketli bir sezon olmasını diliyoruz. Turfanda meyvecilik ilçemizde her geçen dahada artıyor. Şu anda ilçemizde örtü altında turfanda olarak üzüm, erik, kayısı, yenidünya ve nektarin yetiştiriliyor. Genç çiftçilerimiz alternatif ve turfanda yetişen bu ürünlere yönelmesi ilçemiz üretimi için çok önemli. 4 mevsim 12 ay üretim hepimizi kurtarır." dedi.