Yaşı yok kampanyasına ödül

AVIVASA, MIXX Awards'tan ödül aldı. Kurumsal sosyal sorumluluk projesi Her Yaşta'nın "Yaşı Yok" farkındalık kampanyası MIXX Awards Türkiye'nin Kâr Amacı Gütmeyen / Kamu Hizmetleri kategorisinde Bronz MIXX ödülünün sahibi oldu. Türkiye'de bu yıl 21 kategoride ödüllerin dağıtıldığı etkinlikle ilgili açıklamalarda bulunan AvivaSA Pazarlama ve Transformasyon Genel Müdür Yardımcısı Yeşim Taşlıoğlu, "AvivaSA olarak 'Yaşı Yok' kampanyamızla genç, yaşlı ve çocuk fark etmeden yaygın bir şekilde yapılan yaş ayrımcılığıyla ilgili tabuları yıkmayı hedefledik. Çünkü yaş ayrımcılığı dilimize ve deyimlerimize bile yerleşmiş durumda. Farkındalık yaratmak istedik" değerlendirmesinde bulundu.