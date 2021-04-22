Bankaların yeni başkanı Çakar

HÜSEYIN Aydın'ın görevi bırakmasının ardından boşalan Türkiye Bankalar Birliği'nin (TBB) başkanlık koltuğuna Ziraat Bankası'nın yeni genel müdürü Alpaslan Çakar seçildi. TBB'den yapılan açıklamada dün yapılan yönetim kurulu toplantısında başkan ve başkanvekili seçiminin yapıldığı vurgulanarak, "Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Alpaslan Çakar (Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası Genel Müdürü) ve Başkan Vekilliği'ne Abdi Serdar Üstünsalih'in (Türkiye Vakıflar Bankası Genel Müdür) seçilmesine oybirliği ile karar verilmiştir" denildi.