Cante Çan2 halka arz sonuçları ne zaman açıklanacak ve borsada işlem görecek? Çan2 halka arz hisse fiyatı ve kodu!

Çan2 termik santrali halka arz talep toplama süreci bilindiği üzere bugün de devam ediyor. Halka arzı 3,90 TL hisse fiyatıyla gerçekleşecek santral, yatırımcılarına önemli avantajlar sunarken öte yandan konuyla ilgili olarak "Cante Çan2 ne zaman halka arz olacak, borsada işlem görecek?" soruları yanıt aramaya başladı. İşte yatırımcıların gündeminde yerini alan Çan2 halka arz sonuçları, hisse fiyatı ve kodu gibi tüm detaylar…
Sermayesinin yüzde 23,23'lük kısmına karşılık gelen paylarının halka arzı gerçekleşecek olan Çan2 Termik AŞ, yerli kaynakların ülke ekonomisine kazandırılmasına verilen önemin sonucu olarak hayata geçirilmiş ve 1 Ağustos 2018'de tamamlanmıştı. 340 MW kurulu güce sahip santral, 533 binden fazla hanenin elektriğini üretiyor.
Santral bu özelliklerinin yanında, sahip olduğu ileri teknoloji baca arıtma sistemleri ve Çevre İzin ve Lisans Belgesi ile çevresel yükümlülüklerini uluslararası düzeyde yerine getiriyor.
Halka arzı 3,90 TL hisse fiyatıyla gerçekleşecek santral, yatırımcılarına önemli avantajlar sunuyor.
Devletin sağladığı yerli kömür üretim desteğinden ve alım garantisinden yararlanan, yatırımlarını büyük oranda tamamlayan ve planlanmış yeni yatırım ihtiyacı bulunmayan santral, tüm bu özellikleriyle yeni yatırımcılarıyla buluşmayı bekliyor.