Cante Çan2 halka arz sonuçları ne zaman açıklanacak ve borsada işlem görecek? Çan2 halka arz hisse fiyatı ve kodu!

Çan2 termik santrali halka arz talep toplama süreci bilindiği üzere bugün de devam ediyor. Halka arzı 3,90 TL hisse fiyatıyla gerçekleşecek santral, yatırımcılarına önemli avantajlar sunarken öte yandan konuyla ilgili olarak "Cante Çan2 ne zaman halka arz olacak, borsada işlem görecek?" soruları yanıt aramaya başladı. İşte yatırımcıların gündeminde yerini alan Çan2 halka arz sonuçları, hisse fiyatı ve kodu gibi tüm detaylar…