Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri Cante Çan2 halka arz sonuçları ne zaman açıklanacak ve borsada işlem görecek? Çan2 halka arz hisse fiyatı ve kodu!
Giriş Tarihi: 22.4.2021 11:13

halka arz sonuçları ne zaman açıklanacak ve borsada işlem görecek? halka arz hisse fiyatı ve kodu!

Cante Çan2 halka arz sonuçları ne zaman açıklanacak ve borsada işlem görecek? Çan2 halka arz hisse fiyatı ve kodu!

Halka arz talep toplama sürecinin geçtiğimiz gün başlamasıyla beraber hisse pay fiyatı ve kodu ile binlerce kişinin gündeminde yer almaya devam ediyor. Sermayesinin yüzde 23,23’lük bir kesimini arz edecek olan şirket hisse fiyatının 3.90 TL olacağını ifade ederken küçük ve büyük ölçekli fark etmeksizin binlerce yatırımcı “Cante ne zaman halka arz olacak, borsada işlem görecek?” sorularıyla gündeme taşındı. Bu noktada talep toplama sürecinin bugün sona ermesiyle beraber halka arz sonuçları için geri sayım başlayacak.

Çan2 termik santrali halka arz talep toplama süreci bilindiği üzere bugün de devam ediyor. Halka arzı 3,90 TL hisse fiyatıyla gerçekleşecek santral, yatırımcılarına önemli avantajlar sunarken öte yandan konuyla ilgili olarak "Cante Çan2 ne zaman halka arz olacak, borsada işlem görecek?" soruları yanıt aramaya başladı. İşte yatırımcıların gündeminde yerini alan Çan2 halka arz sonuçları, hisse fiyatı ve kodu gibi tüm detaylar…

Çan2 Termik Santrali halka arz ediliyor! Çan2 Termik santrali hisse fiyatı ve borsa kodu nedir?

Sermayesinin yüzde 23,23'lük kısmına karşılık gelen paylarının halka arzı gerçekleşecek olan Çan2 Termik AŞ, yerli kaynakların ülke ekonomisine kazandırılmasına verilen önemin sonucu olarak hayata geçirilmiş ve 1 Ağustos 2018'de tamamlanmıştı. 340 MW kurulu güce sahip santral, 533 binden fazla hanenin elektriğini üretiyor.

Çan2 Termik Santrali halka arz ediliyor! Çan2 Termik santrali hisse fiyatı ve borsa kodu nedir?

Santral bu özelliklerinin yanında, sahip olduğu ileri teknoloji baca arıtma sistemleri ve Çevre İzin ve Lisans Belgesi ile çevresel yükümlülüklerini uluslararası düzeyde yerine getiriyor.

Çan2 Termik Santrali halka arz ediliyor! Çan2 Termik santrali hisse fiyatı ve borsa kodu nedir?

Halka arzı 3,90 TL hisse fiyatıyla gerçekleşecek santral, yatırımcılarına önemli avantajlar sunuyor.

Çan2 Termik Santrali halka arz ediliyor! Çan2 Termik santrali hisse fiyatı ve borsa kodu nedir?

Devletin sağladığı yerli kömür üretim desteğinden ve alım garantisinden yararlanan, yatırımlarını büyük oranda tamamlayan ve planlanmış yeni yatırım ihtiyacı bulunmayan santral, tüm bu özellikleriyle yeni yatırımcılarıyla buluşmayı bekliyor.

ARKADAŞINA GÖNDER
Cante Çan2 halka arz sonuçları ne zaman açıklanacak ve borsada işlem görecek? Çan2 halka arz hisse fiyatı ve kodu!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA