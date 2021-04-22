Çifte müjde... Kısa çalışma ödeneği 3 ay uzadı Turizmde KDV indirimi sürecek

Son dönemde çalışma dünyasından gelen "kısa çalışma ödeneği sürsün" taleplerine hükümet sessiz kalmadı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan dün çifte müjde birden verdi. Tüm sektörler için kısa çalışma ödeneği 3 ay daha uzatıldı. Turizm sektöründeki KDV indirimlerinin de haziran sonuna kadar devam edecek. İş dünyası ve esnaf örgütleri Başkan Erdoğan'a teşekkür etti.Turizm Haftası dolayısıyla turizm sektörü temsilcilerini Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul eden Erdoğan, toplantıdan sonra değerlendirmelerde bulundu. Sektör temsilcileriyle verimli bir istişare toplantısı gerçekleştirdiklerini belirten Erdoğan, turizmin sorunlarını, beklentilerini gözden geçirdiklerini, sektörel kazanımları nasıl daha ileri götürebileceklerini ele aldıklarını aktardı. Başkan Erdoğan, şunları kaydetti: "Turizm sektöründe mayıs sonu sona eren KDV indirimlerinin haziran sonuna kadar devam etmesinin de yararlı olacağını değerlendirdik ve bu konuda karar aldık."Başkan Erdoğan son dönemde iş dünyasının sıklıkla gündeme getirdiği kısa çalışma ödeneği konusunda da müjde vererek, "Tüm sektörler için geçerli olmak üzere nisan, mayıs, haziranı kapsayacak şekilde kısa çalışma ödeneği uygulamasına devam etme kararı aldık" dedi.TESK Başkanı/ Bendevi Palandöken: Talebimizin kısa sürede cevap bulması işverenler ve işçilerimiz adına oldukça sevindirici. Kısa çalışma ödeneğinin uzatılması, işverenleri rahatlatacağı gibi çalışanlara da bu zor dönemde nefes aldıracak.İTO Başkanı/Şekib Avdagiç: Salgınla mücadelede önemli bir siper kazandık. Cumhurbaşkanımıza şükranlarımızı sunuyoruz.ATO Başkanı/ Gürsel Baran: Üyelerimiz adına dile getirdiğimiz, kısa çalışma ödeneği uygulamasının uzatılması talebini dikkate alan ve nisan, mayıs, haziran aylarını kapsayacak şekilde devam etmesi kararı veren Cumhurbaşkanımız'a şükranlarımızı sunarız.TÜRK-İş Başkanı Ergün Atalay, Hak-İş Başkanı Mahmut Arslan, TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol ve TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu imzasıyla da ortak açıklama yapıldı. Açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "Kısa Çalışma Ödeneği'nin uzatılmasını çok kıymetli buluyoruz. Öncelikle yanımızda olan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere, tüm ilgililere teşekkür ediyoruz."İşyeri kiralama, yolcu taşımacılık ve bakım-onarım hizmetlerinde KDV yüzde 18 yerine 8 olacak.Konaklama ile yeme-içme hizmetlerinde KDV yüzde 8 yerine 1 ödenecek.Gayrimenkul kiralamalarında ise yüzde 10 olan stopaj oranı 31 Mayıs 2021 tarihine kadar uzatıldı.Sinema biletlerinde bulunan yüzde 10'luk Eğlence Vergisi 31/05/2021 tarihine kadar yüzde 0 olarak uygulanacak.