Gelir kaybı olan işletmeye 100 bin TL

Pandemiden zarar gören işletmelerin yaralarını sarmak için yeni bir adım daha atılıyor. Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) aracılığıyla cirosu düşen ve sıkıntıya giren on binlerce işletmeye, ödemesiz dönemi ve vadesi uzun, 100 bin liraya kadar kredi desteği sağlanması planlanıyor. Çalışma Kredi Garanti Fonu üzerinden organize edilecek.İşletmeler kefil-teminat gibi konulara takılmadan bunu kullanabilecek. Kredilerin ödemesiz dönemi ve vadesi uzun tutulacak. İş dünyasının ödemeleri yaparken başka bir sıkıntı daha yaşamasının böylece önüne geçilmiş olacak.Öte yandan, KOSGEB'in dün Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansı (JICA) ile kredi anlaşması imzaladığı da açıklandı. Dünya Bankası ile koordinasyon içerisinde eş finansman projesi çerçevesinde sağlanan 300 milyon dolarlık kredi anlaşması, pandemiden etkilenen imalat sanayisindeki mikro ve küçük işletmeler ile 2017 yılı sonrası kurulan teknoloji tabanlı start-up'ları kapsıyor.