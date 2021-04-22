Kripto para piyasasında büyük şok

Kripto para piyasasında 'Çiftlik Bank' benzeri bir olay yaşanıyor. 2017 yılından bu yana kripto para alım satım platformu olarak çalışan Thodex'in bir anda platformu kapatarak sırra kadem bastığı iddia edildi. Bazı haberlerde Thodex'te 500 milyon dolar varlık saklandığı da iddia ediliyor. Herhangi bir yasal zeminin olmadığı kripto paralarda yaşanan bu şok gelişmenin ardından Thodex firmasından bir açıklama yapıldı. Bir kuruluşun şirkete yatırım yapmak istemesi nedeniyle tekliflerin değerlendirilme aşamasına geçildiği ve dört-beş gün sitenin kullanılmayacağı belirtildi. Bazı kullanıcılar şirketin yöneticisi olarak görünen Faruk Fatih Özer hakkında 'nitelikli dolandırıcılık' yaptığı iddiasıyla savcılığa suç duyurusunda bulundu. Suç duyurusunda şirketin yöneticisi Faruk Fatih Özer'in açıklama yapmadığı, polis nezaretinde şirketin adresine gidildiği ve adreste kimsenin olmadığı öne sürüldü. Tüm üyelerin suç duyurusunda bulunması çağrısı yapılırken bazı kullanıcılar da şirketin merkezine gitti ancak hafta içi olmasına rağmen kimseyi bulamadı.Kripto Para Borsası olarak kendilerini adlandıran firmalar, hukuken borsa olmadıkları ve üzerlerinde de herhangi bir özel hukuk tüzel kişisine yönelik sıradan denetimler dışında özel bir denetim uygulanmadığından bu konuda bir garanti de yok. Bazı uluslararası sosyal medya hesaplarında da Thodex'in elindeki kripto paralardan bazılarını yüzde 30 daha ucuza sattığı ve kasasını boşalttığı yönünde iddialar gündeme geldi./ SABAH