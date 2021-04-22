Prim yapılandırmasında fırsat kaçmaz: 30 Nisan

Devlete olan borçların yapılandırılması ile 10 milyona yakın vatandaş nefes alırken, prim borçlarını yapılandıranlar için ikinci taksit ile Genel Sağlık Sigortası borçları için tanınan süre de 30 Nisan'da doluyor. Gelir testine girmeyen veya test sonucu hanede fert başına gelir bin 192 liradan fazla çıkanların borcun anaparasını bu tarihe kadar ödemesi durumunda gecikme faizi silinecek. Taksitli ödeme tercihinde bulunup da birinci taksiti geciktiren işverenler peşin ödemeye geçerek aynı fırsattan yararlanabilecek. 10 milyon vatandaş 215 milyar liralık borcunu yapılandırdı. Nisanın ilk haftası itibarıyla gerçekleşen tahsilat 28 milyar liraya ulaştı. SGK'ya prim borcunu yapılandırmak için başvuranların sayısı 2 milyon 100 bin, alacak tutarı da 101 milyar lira oldu. SGK'ya borçlarda ilk taksit mart ayında ödenirken, ikinci taksit ödemeleri bu ay yapılıyor. İlk iki taksitin süresi içinde ödenmesi gerekiyor. Sonraki dönemde ise yılda en fazla iki taksit aksatılabilecek. İkiden fazla taksiti aksatanların yapılandırmaları bozulacak.