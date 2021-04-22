Haberler Ekonomi Haberleri Son dakika altın fiyatları gelişmeleri - Bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

Giriş Tarihi: 22.4.2021 07:16 Son Güncelleme: 22.4.2021 07:24

Son dakika altın fiyatları gelişmeleri - Bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

23 Nisan resmi tatil öncesi piyasalardaki hareketlilik ve son dakika haberleri, milyonların gündemini meşgul ediyor. 22 Nisan bugün serbest piyasalardan gelen verilere son altının gramı 472 TL’den güne başladı. Yatırımlarını doğru şekilde değerlendirmek isteyen büyük ve küçük ölçekli yatırımcılar için, canlı ve güncel altın fiyatları önem taşıyor. Bu kapsamda “22 Nisan Perşembe 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatlar ne kadar, kaç TL” sorusu da günün ilk ışıklarından itibaren araştırıyor. İşte altın fiyatlarında son dakika gelişmeleri…

Altın fiyatlarındaki son dakika gelişmeleri… Altın fiyatlarında hareketlilik 23 Nisan resmi tatili öncesindeki son işlem gününde de sürüyor. Bir dönem durgun bir grafikte seyreden altın fiyatları, son günlerde ise hareketlilik kazandı. İşte son dakika altın fiyatları ve canlı rakamlar!

CANLI – GÜNCEL ALTIN FİYATLARI! Bugün sabah saatlerinde serbest piyasalardan gelen rakamlara göre; altının gram fiyatı 472, çeyrek fiyatı 759, yarım 1485 ve tam fiyatı ise 3000 TL olarak kaydedildi. Fiyatlarda yaşanan bu yükselişle beraber vatandaşlar canlı altın fiyatları ile gündemi yakından takip etmeye başladı…