Abbott-Gönenli Süt ile işbirliğini hayata geçirdi

Abbott, Balıkesir'in Gönen ilçesinde faaliyet gösteren Gönenli Süt ve Süt Ürünleri Gıda San. ve Tic. A.Ş. ile işbirliğine giderek bilimsel beslenme ürünlerinin yerel üretimini başlattı. Abbott Nütrisyon Türkiye Genel Müdürü Ebru Kaya, "2018'de sağlık hizmetlerinin ve ilaçlara erişimin iyileştirilmesi hedefinin vurgulandığı Türkiye'nin 10'uncu Kalkınma Planı ışığında bilimsel beslenme ürünlerimizin yerel üretimine karar vermiştik. O tarihten bu yana, sürdürülebilir bir organizasyonu tesis etme adına üretimde yerelleşme süreçlerimizin planlamasını yapmaya devam ettik. Ekonomimize katma değer sağlayacak olan bu projemizle hem gurur hem de heyecan duyuyoruz. Yerel üretim projemizin ülkemizin sağlık hizmetlerine önemli katkılarda bulunacağına inanıyoruz" dedi.Abbott'un kronik hastalıkları olan kişilerin beslenme ihtiyaçlarını desteklemek amacıyla çalıştığını aktaran Kaya, "Onları yaşamda hem güçlü hem de aktif tutmak için bilimsel beslenme ürünleri geliştirerek, 2030 yılına kadar dünya genelinde 3 milyardan fazla insanın yaşamlarını iyileştirmeyi hedefliyoruz" diye konuştu.2017'de yerel ilaç ürün gamını tam kapasiteyle üretmeye başlayan Abbott, 2023'te ürün gamını yüzde 90'a ulaştırmayı planlıyor. Abbott'un 5 yıllık yerelleşme hamlesi kapsamında ilk ürünlerin 2021'in ilk yarısında piyasaya sunulması bekleniyor. Projeyle Türkiye'nin ithal ettiği bilimsel beslenme ürünleri ve pediatrik ürünlerin yüzde 92'sini de kapsayacak şekilde yerel olarak üretilecek.