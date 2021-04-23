İlk LNG gemimiz Ertuğrul Gazi Türkiye'ye geldi





Türkiye, doğalgaz depolama ve FSRU yatırımlarıyla yıllık tüketiminin yüzde 20'sine karşılık gelen 10 milyar metreküp doğal gazı depolamayı hedefliyor. FSRU tesisleriyle boru hatlarına bağlı kalmadan, farklı kaynak ülke ya da spot piyasalardan gaz tedarik etmenin önü açılıyor.



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