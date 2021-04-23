Kısa çalışma ödeneği uzatıldı mı, ne zamana kadar uzatıldı? KÇÖ Kısa çalışma ödeneği ne zaman bitiyor?

Kısa çalışma ödeneği ile ilgili olarak son yaşanan gelişmeler milyonların gündemine geliyor. Uzun süredir ödenmeye devam eden ödeneğin ne zaman sona ereceği merak edilirken konuya yönelik olarak kısa çalışma ödeneği uzatıldı mı, ne zamana kadar uzatıldı, ne zaman bitecek sorularına yanıt aranmaya başlamıştı. İyi bir gelir kaynağı olarak görülen kısa çalışma ödeneğinin süresi, Yeni tip koronavirüs (COVID-19) nedeniyle kısa çalışma başvurusunda bulunan iş yerleri için uzatıldı. Geçen günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan konuya yönelik detayları duyururken kısa çalışma ödeneği ne zaman bitiyor sorusu da yanıt buldu. İşte detaylar…
Pandemi süreciyle birlikte kısa çalışma ödeneğine ilişkin güncel gelişmeler yakından takip ediliyor. Kısa çalışma ödeneğini, uygulaması biten iş yerleri açısından bir ay daha uzatan Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Böylelikle kısa çalışma ödeneği uzatılmasına ilişkin ayrıntılar belli oldu.
Yeni tip koronavirüs (COVID-19) nedeniyle kısa çalışma başvurusunda bulunan iş yerleri için kısa çalışma ödeneğinin süresi, 30 Haziran 2021 tarihine kadar uzatıldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzalı "Yeni Koronavirüs (Covid-19) Nedeniyle Dışsal Etkilerden Kaynaklanan Dönemsel Durumlar Kapsamındaki Zorlayıcı Sebep Gerekçesiyle Kısa Çalışma Uygulanan İş Yerleri İçin Kısa Çalışma Ödeneğinin Süresinin Uzatılması Hakkında Karar" Resmi Gazete'de yayımlandı.
Karara göre, 4447 sayılı "İşsizlik Sigortası Kanunu"nun geçici 23'üncü maddesinde belirtilen esaslar çerçevesinde, yeni tip koronavirüs (COVID-19) nedeniyle dışsal etkilerden kaynaklanan dönemsel durumlar kapsamında zorlayıcı sebep gerekçesiyle 31 Ocak 2021'e kadar (bu tarih dahil) kısa çalışma başvurusunda bulunmuş olan iş yerleri için kısa çalışma ödeneğinin süresi, anılan Kanun'un ek 2'nci maddesi kapsamındaki uzatma süresiyle sınırlı kalmaksızın, 29 Haziran 2020 tarihli ve 2706 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı'nda belirtilen esaslar çerçevesinde ve 18 Şubat 2021 tarihli ve 3556 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile uzatılan süreden sonra başlamak üzere 30 Haziran 2021 tarihine kadar uzatıldı.
Kısa çalışma ödeneğinin 3 ay daha uzatılmasıyla ilgili karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kısa Çalışma Ödeneği nisan, mayıs ve haziranı kapsayacak şekilde sürecek" dedi.