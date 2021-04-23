Sıfır atıkla devlet kasasına 3.1 milyar lira girdi

Geçen yıl Ocak ayından poşetlerin yanı sıra araç lastiği, akü, pil, madeni ve bitkisel yağ, elektrikli ve elektronik eşya, ilaç, plastik, metal, cam ve ahşap ambalaj üreticilerine, ithalatçılarına, çevreyi koruma amacıyla şirketlerden geri kazanım bedeli alınmaya başladı. Geri kazanım katılım payına ilişkin toplam tahsilat tutarı 2 milyar 178 milyon 182 bin lira oldu. Marketlerden tahsil edilen toplam tutar 660 milyon liraya ulaşırken, ithalat yapan firmalardan tahsil edilen toplam tutar da 274 milyon lira olarak gerçekleşti.

ULUSAL KAMPANYAYA DÖNÜŞTÜ

Türkiye denizlerini, kıyılarını, atıklardan daha iyi korumak için önceki yıl başlatılan "Sıfır Atık Mavi" hareketiyle Türkiye'nin 760 kuruluşu denizlerdeki kirlilikle mücadele ederken, tonlarca atık denizlerden temizlendi. Proje ulusal kampanyaya dönüştü. Proje sayesinde 2019 yılına kadar 4 milyon 30 bin ton değerlendirilebilir atık ekonomiye kazandırıldı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı sıfır atık kapsamında 86 projeye 108 milyon lira, çevre dostu sokak projelerine 1 milyon 761 bin lira, katı atık programından oluşan 16 projeye 50 milyon lira destek sağladı.

17 MİLYARLIK EKONOMİK KAZANÇ

Sıfır Atık Projesi ile 2017-2020 döneminde 397 milyon ton hammadde, 315 milyon kilovat saat enerji, 345 milyon metreküp su ve 50 milyon varil petrol tasarruf edilmesi sağlandı. Aynı dönemde 17 milyon ton kullanılabilir atık toplandı, 2 milyar ton sera gazı salınımı önlendi ve 209 milyon ağaç kurtarıldı. Bu eylemler sayesinde 17 milyar lira ekonomik kazanç elde edildi. Projenin hedefi ise 100 bin kişiye doğrudan istihdam ve yıllık 20 milyar lira tasarruf sağlanması olarak belirlendi. Geçen yıl itibarıyla 76 bin kurum ve kuruluş binasında devreye giren sıfır atık yönetim sistemi ile projenin başında yüzde 13 olan geri kazanım oranı yüzde 19'a ulaştı. Sıfır Atık Projesi ile 2023'te geri dönüştürülen atıklarda geri kazanım oranının yüzde 35'e ulaşması amaçlanıyor.

POŞET BAŞINA 19 KURUŞ

Bu yılın ilk poşet beyannamesinin bu ayın sonuna kadar verilmesi gerekiyor. Plastik poşet, pil, yağ ve elektronik eşya, ilaç ve ambalajlar için geçen yıl altışar aylık dönemlerle doldurulan geri kazanım katılım payı beyannamesi, bu yıldan itibaren 3 ayda bir verilecek. Söz konusu beyannamelere ilişkin pay ödemesi de 30 Nisan'a kadar gerçekleştirilecek. Nisan-mayıs-haziran dönemine ilişkin geri kazanım katılım payı beyan ve ödemeleri 31 Temmuz, temmuz-ağustos-eylül dönemine ilişin beyan ve ödemeler 31 Ekim, ekim-kasım-aralık aylarına ilişkin beyan ve ödemeler ise 31 Ocak 2022'ye kadar gerçekleştirilecek. Elektronik ortamda gönderilecek beyannameler ile tahakkuk eden paylar, vergi daireleri veznelerine, PTT, anlaşmalı bankalara ödenebileceği gibi Gelir İdaresi'nin internet adresi üzerinden banka kartı ve banka hesabından havale yöntemi ile de ödenebilecek. Bu kapsamda poşet başına 19 kuruş geri kazanım katılım payı ödenecek.