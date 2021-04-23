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Giriş Tarihi: 23.4.2021 10:08 Son Güncelleme: 23.4.2021 10:18

Son dakika: vurgununda flaş gelişme! 8 ilde operasyon

EMİR SOMER EMİR SOMER
Son dakika: Thodex vurgununda flaş gelişme! 8 ilde operasyon

Son dakika haberi: Emniyeti Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; kamu oyunun gündemine oturan iki milyar dolarlık “Kripto Para” vurgunuyla ilgili operasyon düzenledi. “ Kripto Para Borsası” şirketiyle ilişkili olduğu tespit edilen 78 şüpheli şahsın yakalanmasına yönelik İstanbul merkezli sekiz ilde çok sayıda adrese eş zamanlı baskın yapıldı. Adreslerde aramalar sürerken; 62 şüpheli gözaltına alındı.

Son dakika haberi: İstanbul Emniyeti Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; kamu oyunun gündemine oturan iki milyar dolarlık "Kripto Para" vurgunuyla ilgili operasyon düzenledi. "Thodex Kripto Para Borsası" şirketiyle ilişkili olduğu tespit edilen 78 şüpheli şahsın yakalanmasına yönelik İstanbul merkezli sekiz ilde çok sayıda adrese eş zamanlı baskın yapıldı. Adreslerde aramalar sürerken; 62 gözaltına alındı.

Ayrıntılar geliyor...

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Son dakika: Thodex vurgununda flaş gelişme! 8 ilde operasyon
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