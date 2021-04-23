Son dakika: Thodex vurgununda flaş gelişme! 8 ilde operasyon

Son dakika haberi: İstanbul Emniyeti Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; kamu oyunun gündemine oturan iki milyar dolarlık “Kripto Para” vurgunuyla ilgili operasyon düzenledi. “Thodex Kripto Para Borsası” şirketiyle ilişkili olduğu tespit edilen 78 şüpheli şahsın yakalanmasına yönelik İstanbul merkezli sekiz ilde çok sayıda adrese eş zamanlı baskın yapıldı. Adreslerde aramalar sürerken; 62 şüpheli gözaltına alındı.
Son dakika haberi: İstanbul Emniyeti Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; kamu oyunun gündemine oturan iki milyar dolarlık "Kripto Para" vurgunuyla ilgili operasyon düzenledi. "Thodex Kripto Para Borsası" şirketiyle ilişkili olduğu tespit edilen 78 şüpheli şahsın yakalanmasına yönelik İstanbul merkezli sekiz ilde çok sayıda adrese eş zamanlı baskın yapıldı. Adreslerde aramalar sürerken; 62 gözaltına alındı.