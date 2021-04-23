Son dakika: Thodex vurgununda flaş gelişme! 8 ilde operasyon

Thodex vurgununda sonra gözler oraya çevrildi! Web sitesi gibi kripto borsası açan var

Thodex'te 400 bin mağdur! Bunlar da alt dolandırıcı

Son dakika... THODEX CEO'su Faruk Fatih Özer'in ağabeyi konuştu: Kardeşim bizi de vurup gitti...

Thodex'te neler yaşandı? Cumhuriyet tarihinin en büyük vurgunu

Son dakika haberi: İstanbul Emniyeti Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; kamu oyunun gündemine oturan iki milyar dolarlık "Kripto Para" vurgunuyla ilgili operasyon düzenledi. "Thodex Kripto Para Borsası" şirketiyle ilişkili olduğu tespit edilen 78 şüpheli şahsın yakalanmasına yönelik İstanbul merkezli sekiz ilde çok sayıda adrese eş zamanlı baskın yapıldı. Adreslerde aramalar sürerken; 62 gözaltına alındı.