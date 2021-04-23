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Haberler Ekonomi Haberleri Son Dakika: Vebitcoin battı mı, kapandı mı? Vebitcoin CEO'su İlker Baş gözaltına alındı!
Giriş Tarihi: 24.4.2021 05:49

Son Dakika: battı mı, kapandı mı? Vebitcoin CEO'su gözaltına alındı!

Son Dakika: Vebitcoin battı mı, kapandı mı? Vebitcoin CEO'su İlker Baş gözaltına alındı!

Kripto para borsalarında son dönemde yaşanan gelişmeler ardından bir son dakika haberi daha geldi.  merkezli kripto para işlem platformu 'in kendi sitesinden faaliyetlerini durdurduğunu açıklamasından sonra şirketin Ceo'su İlker B.'nin ilçesindeki villasına girmeye çalışan 2 kişi, jandarma tarafından yakalandı. Yatırımcı oldukları öğrenilen 2 kişi ifadesinin ardından serbest bırakılırken, olaydan sonra ailesiyle birlikte ilçe merkezindeki evine taşınan İlker B., dün akşam saatlerinde polis tarafından gözaltına alındı.

Kripto para borsası ile ilgili son dakika haberi geldi. Kripto para borsası Thodex'in bakım yapılacağı açıklaması sonrasında sitesini kapatması ve sahibi Faruk Fatih Özer'in yurt dışına kaçmasıyla başlayan sürece merkezli .com da katıldı. Vebitcoin.com faaliyetlerine içine girdiği finansal zor durumdan dolayı son verdiğini belitti. Bu açıklama sonrası şirketin müşterileri "Vebitcoin battı mı, kapandı mı?" gibi sorulara yanıt aramaya başlarken, flaş bir gelişme yaşandı.

Son Dakika: Vebitcoin battı mı, kapandı mı? Vebitcoin CEO'su İlker Baş gözaltına alındı!

Thodex'in bakıma alındığını açıkladığı geçen 20 Nisan'da gece yarısında de bakıma alındığı ve bu süreçten bu yana kapalı olduğu ortaya çıktı. Şirketten kapanmaya ilişkin yapılan açıklamda şu ifadelere yer verildi:

Son Dakika: Vebitcoin battı mı, kapandı mı? Vebitcoin CEO'su İlker Baş gözaltına alındı!

"Son dönemde kripto para sektöründe yaşanan gelişmelerden dolayı işlemlerimizde beklenenden çok daha fazla bir yoğunluk meydana geldi. Bu durumun finansal alanda şirket olarak bizi çok zorlu bir sürece sürüklediğini üzülerek belirtmek isteriz. Tüm düzenlemeleri ve hak taleplerinizi gerçekleştirebilmek adına faaliyetlerimizi durdurma kararı aldık. Size en yakın sürede bilgilendirme sağlayacağız."

Son Dakika: Vebitcoin battı mı, kapandı mı? Vebitcoin CEO'su İlker Baş gözaltına alındı!

Yaşanan bu olayın ardından 'nın ilçesi Ortaköy Mahallesi'nde oturan 'in Ceo'su İlker B., önceki gece villasına 2 kişinin duvardan atlayarak girmek istediğini belirterek, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbarın ardından olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi.

Son Dakika: Vebitcoin battı mı, kapandı mı? Vebitcoin CEO'su İlker Baş gözaltına alındı!

Gözaltına alınan 2 şüpheli jandarmadaki ifadelerinde, "'e para yatırdık. Yaşanan olumsuz gelişmeler üzerine İlker B. ile konuşmaya geldik. Kendisine zarar vermedik" dediği öğrenildi. Konut dokunulmazlığını ihlal suçundan işlem yapılan şüpheliler serbest bırakıldı.

Son Dakika: Vebitcoin battı mı, kapandı mı? Vebitcoin CEO'su İlker Baş gözaltına alındı!

VEBITCOIN'IN HESAPLARI BLOKE EDİLDİ, CEO İLKER B. GÖZALTINA ALINDI

Bu arada Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) Başkanlığı, işlemlerini durdurduğunu açıklayan kripto para platformu 'in Türkiye'deki finansal kuruluşlardaki hesaplarını bloke etti. Villasına 2 kişinin girmeye çalışmasının ardından eşi ve 2 çocuğu ile birlikte ilçe merkezindeki evine taşınan İlker B., dün akşam saatlerinde polis tarafından gözaltına alındı. Soruşturma sürdürülüyor.

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Son Dakika: Vebitcoin battı mı, kapandı mı? Vebitcoin CEO'su İlker Baş gözaltına alındı!
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