31 milyon TL’ye el konuldu

Yatırımcıların 2 milyar dolar kripto varlığıyla sırra kadem basan Thodex'in kurucu ve yöneticisi Fatih Faruk Özer'in kırmızı bültenle aranması ve Arnavutluk'tan iadesi için işlem başlatıldı. İstanbul merkezli 8 ilde gerçekleştirilen operasyonda haklarında gözaltı kararı verilen 78 kişiden 66'sı yakalandı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Thodex'in kurucu ve yöneticisi Faruk Fatih Özer'in bankalardaki 31 milyon lirasına el konulduğunu açıkladı.Adalet Bakanlığı, Arnavutluk'a kaçtığı tespit edilen Thodex'in sahibi Fatih Faruk Özer'in (27) kırmızı bültenle aranması ve iadesi için dün işlem başlattı.Emniyet Genel Müdürlüğü de Özer hakkında Interpol nezdinde kırmızı bülten çıkarıldığını duyurdu. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Özer'in yakalanması için Arnavutluk İçişleri Bakanı Bledar Cuci ile telefonda görüştü.İstanbul Emniyeti Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü polisleri, kamuoyunun gündemine oturan kripto para vurgunuyla ilgili eş zamanlı operasyon düzenledi. Yurtdışına kaçtığı tespit edilen Faruk Fatih Özer'in sahibi olduğu Thodex ile ilişkili oldukları belirlenen 78 şüphelinin yakalanması için İstanbul merkezli 8 ilde çok sayıda adrese eş zamanlı baskın yapıldı. 66 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında mühendisler, yazılımcılar, muhasebeciler ve müşteri temsilcilerinin olduğu bildirildi.Faruk Fatih Özer'in kız kardeşinin de borsanın çalışanı olduğu iddia edildi. Yurtdışına kaçan Faruk Fatih Özer'in kardeşi Güven Özer hakkında da gözaltı kararı olduğu ve firari olarak arandığı öne sürüldü. Özer hakkında da İstanbul Anadolu Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında İstanbul 4. Sulh Ceza Hakimliği'nce yakalama emri çıkarıldı. Olayın mağduru olduğunu iddia eden Güven Özer, "Biz de dolandırıldık" açıklaması yapmıştı.Türkiye'nin gündemine önceki gün bomba gibi düşen kripto para borsası Thodex vurgununda soruşturma da derinleşiyor. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında dün İstanbul Anadolu 4'üncü Sulh Ceza Hakimliği'nce yakalama emri düzenlendi.İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da Thodex kurucusu Fatih Özer'in Türkiye'deki bankalarda bulunan 31 milyon lirasına el konulduğunu açıkladı. İstanbul AFAD'da gerçekleştirilen toplantıda gazetecilerin konuya ilişkin sorularını yanıtlayan Soylu, "Şu anda maliyetin ne kadar olduğunu bilmemekle birlikte burada bir olayla karşı karşıyayız. Günler geçtikçe bunun etkilerinin ne olduğunu hep birlikte göreceğiz. Bu olay duyulur duyulmaz gerekli hukuki tedbirler alındı. Şahsın yurtdışında olduğu ortaya çıktı. Hemen Emniyet Genel Müdürümüz, Arnavutluk Emniyet Genel Müdürü ile görüşme gerçekleştirdi. Oradaki Emniyet Genel Müdürümüz de bize uzak değil. Eğitimini Türkiye'de almış, benim de tanıdığım bir arkadaşımız. Arnavutluk İçişleri Bakanı ile görüştüm. Bu esnada da ilgili Cumhuriyet Başsavcılığı konuyla Adalet Bakanlığı'na uluslararası yakalama kararı gönderdi. Biz de sistemimizi hazır tuttuk. Bu kararı almadan önce görüşmelerimizi gerçekleştirdik, gece yarısı Interpol'e bildirdik ve sabah 10 itibarıyla kırmızı bülten çıkarıldı" dedi. Soylu, Özer'in Arnavutluk'a girerken yanında 290 bin dolar para olduğu beyanında bulunduğunu söyledi.