Bir kripto para skandalı daha

Thodex skandalı sonrası gözlerin çevrildiği kripto para borsalarında yeni bir gelişme yaşandı. Kripto para işlem platformu Vebitcoin faaliyetlerini durdurdu. Şirketin internet sitesine ulaşılamadı. Vebitcoin finansal olarak zor durumda olduğunu duyurarak şu açıklamayı yaptı: "Son dönemde kripto para sektöründe yaşanan gelişmelerden dolayı işlemlerimizde beklenenden çok daha fazla bir yoğunluk meydana geldi. Bu durumun finansal alanda şirket olarak bizi çok zorlu bir sürece sürüklediğini üzülerek belirtmek isteriz. Tüm düzenlemeleri ve hak taleplerinizi gerçekleştirebilmek adına faaliyetlerimizi durdurma kararı aldık. Size en yakın sürede bilgilendirme sağlayacağız" denildi.Ardından açıklama biraz daha yumuşatılarak "Yakın zamanda kripto para sektöründe yaşanan gelişmelerden dolayı işlemlerimizde yoğunluk mevcuttur. Bu durum çekim taleplerinize ve destek maillerinize dönüşlerde gecikmelere sebep olmakta, işlemleriniz beklenenden daha uzun sürede gerçekleşebilmektedir" denildi. Muğla merkezli kripto para borsası Vebitcoin'in kurucusunun İlker Baş olduğu öğrenildi. Ticaret sicil kayıtlarına göre Vebitcoin Teknoloji A.Ş., 50 bin lira sermaye ile kuruldu. 2020 yılında sermaye artırımına gidildi ve 1 milyon liraya yükseltildi.