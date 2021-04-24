Kürtün ayrım kavşağı Bakan Karaismailoğlu'nun katılımıyla açıldı!

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, Gümüşhane'de yapımı tamamlanan Kürtün ayrım kavşağı ve tünelinin açılışını gerçekleştirdi. Açılışa, Gümüşhane valisi Kamuran Taşbilek, Ak parti Gümüşhane milletvekilleri Osman Akgül, Cihan Pektaş, İl emniyet müdürü Celal Taşci,Gümüşhane belediye başkanı Ercan Çimen,Kürtün kaymakamı Mustafa Ayvat,Torul kaymakamı Ömer Said Karakaş,Şiran kaymakamı Fatmagül Dalmış,Kürtün Ak parti ilçe başkanı Yücel Yusufoğlu,Ak parti Gümüşhane il başkanı Av.Celalettin Köse,Kelkit belediye başkanı Aziz Nas,ve davetliler katıldı.

Açılışta bir konuşma yapan Ulaştırma ve Alt yapı bakanı Adil Karaismailoğlu,Gümüşhane de büyüme hızı, ekonomik hareketliliği ve coğrafi konumu itibariyle her zaman önceliğimiz olan şehirlerimizden biri olduğuna dikkat çekerek, "Tarihi İpek Yolu güzergahında, Doğu Karadeniz'in iç kesimlere bağlantısında önemli bir kavşak olan Gümüşhane'ye son on dokuz yılda ulaşım ve iletişim yatırımları için 9 milyar 257 milyon 682 bin liranın üzerinde kaynak aktardık. Gümüşhane'yi bölünmüş yollarla, Erzincan, Trabzon ve Bayburt'a bağladık",dedi.

KARANLIK ELLERDEN ÇIKMIŞ SENARYOLARI REDDEDEREK, GELECEĞİMİZİ KENDİ GÜCÜMÜZLE İNŞA ETMEYİ SEÇTİK

Son 19 yılda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın vizyonu ve liderliği ile geçmişte hayal edilemeyen pek çok iş ve projenin bugün gerçek olduğunu vurgulayan Karaismailoğlu, "Biz, milli bir şuur ve azimle öyle büyük işler yaptık ki Türkiye bugün dünyanın gelişmiş ülkelerinden biri olma yolunun son kilometrelerini koşmaktadır. Bu yolda, gelişmiş dünyanın bize biçtiği rolleri, karanlık ellerden çıkmış senaryoları reddederek, geleceğimizi kendi gücümüzle inşa etmeyi seçtik. Her zaman milli bir ekonominin, milli bağımsızlığımızın temeli olduğunu bilerek hareket ettik"dedi.

GÜVENLİ VE KONFORLU BİR TRAFİK AKIŞI SAĞLAYACAĞIZ

Bakan Karaismailoğlu,Trabzon-Gümüşhane Yolu'nun Tirebolu-Torul Yolu ile kesiştiği noktada Kürtün Ayrım Kavşağı'nı tamamlayarak hizmete açtıklarını belirterek " Ana yol, 2x290 metrelik aç-kapa tüneli içine alınmış ve Tirebolu-Torul Yolu'nda bin 904 metre uzunluğunda çift tüplü Kürtün Tüneli'ni yaptık. Kürtün Ayrım Kavşağı ve bağlantı yollarımızın uzunluğu; 2,9 kilometrelik kısmı Tirebolu Kürtün Yol ayrımı ve 1,2 kilometrelik Köstere Deresi-Gümüşhane aksında olmak üzere toplamda 4,1 kilometredir. Kürtün Ayrım Kavşağı'nın hizmete açılmasıyla, Trabzon-Gümüşhane ve Tirebolu-Torul akslarının kesiştiği noktada, kesintisiz, güvenli ve konforlu bir trafik akışı sağlayacağız. Proje ile aktif heyelan sahasında yer alan bölgede, en az maliyetle, güvenli bir şekilde geçişi mümkün kıldık. Ayrıca, proje kapsamında yer alan Kürtün Tüneli ile de düşük standarttaki Tirebolu-Torul Yolu'nun keskin kurplara ve dik yamaçlara sahip kısmı çok daha güvenli bir şeklide geçilecektir" dedi.