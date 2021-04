Merkez’in 720 ton altın rezervi var

Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "128 milyar dolar nerede?" şeklinde yürüttüğü kirli propogandaya belgelerle yanıt verdi. aHaber, aPara, TRT Haber ve CNN Türk ortak yayınında SABAH Gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu'nun da aralarında bulunduğu gazetecilerin sorularını yanıtlayan Kavcıoğlu "128 milyar dolar gibi bir rakamı telaffuz edip, bu kadar insanı zan altında bırakmak hayret verici. Bu bir algı operasyonudur" dedi. Kavcıoğlu özetle şunları kaydetti:Merkez Bankası ile ilgili konuşurken özen göstermek gerek. 2020 sonu itibariyle reel rektörün döviz pozisyon açığı 208 milyar dolardan 157 milyar dolara indi. Bu, rezervlerden ya da Merkez Bankası'nın yaptığı bu işlemlerden karşılandı.TCMB'de hukuki bir dayanağı olmayan hiçbir işlem yapılmaz. Bugüne kadar yapılmamıştır, bundan sonra da yapılmaz.Dünyada en şeffaf veri açıklayan merkez bankalarından biri TCMB'dir. Gizlenen saklanan bir şey yok. Biz kimseye 128 rakamını söylemedik. Bu arkadaşlar bu sayıyı nereden aldılar? Böyle bir şey olabilir mi?Düşük kurdan döviz satmak mümkün değil. Yapmak isteseniz dahi yapamazsınız.Bilançodan görüldüğü kabul edildiği zaman bu sefer kimlere satıldı demeye başladılar. Dünyada bu şekilde bir veri açıklama söz konusu değil.TCMB bireylere döviz satmıyor. İnsanların kafasını karıştırmak için 128, o kur 6.85. Belirli rakamlarla insanları bir yere götürmek için algı operasyonu. Böyle bir şey yoktur.Kafa karıştırmak için algı operasyonu yapıyorlar. O gün öyle yapıldı, böyle yapıldı. Sonucuna bakalım. Hiç kimsenin burnu kanamadan 2020 pandemi krizi atlatılmıştır.Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve Merkez Bankası şu an hiç olmadığı kadar iyi durumda. Rezervlerin yapısı değişmiştir Türkiye'de. Yıllardır 120 ton altını vardı. 2012'de başlıyor. 2019 ve 2020'de Türkiye 720 ton altına çıkıyor. Şu an 90 milyar dolar brüt rezervimiz var ve rezervin açılımı da önemli. Bu rezervin yaklaşık yüzde 40'ı altın rezervi, Türkiye'nin kendi altınları. 2003'ten sonra oluşan rezervler, portföy girişleri ile, sıcak para girişleri ile oluşmuş.Şu an yıllık 50 ton 1-2 yıl içerisinde 80 tona çıkacak inşallah. Önümüzdeki hedef, rezervleri daha kalıcı, güçlü şekilde oluşturmak. Ayrıca Türkiye'de üretimi ve ihracatı finanse ederek daha iyi bir sistem oluşturacağız.Türkiye'ninyüzde 5 enflasyon hedefi var ve bu hedefi tutturana kadar sıkılaşmaya devam edeceğiz. Bireysel kredilerle ilgili tedbirler alacağız. Baktık tüketici kredilerinde artış var sıkı olacağız. Faize karşı olmayan var mı? Yüksek faizden memnun olan kim var? Negatif faizden bahsediyorsak veya yükselen bir enflasyonda farklı şeyler konuşuyorsak bu başka bir şey. Bizim piyasaya verdiğimiz mesaj çok net. İlk gün saat 10'da basın bildirisi açıkladım, aynı mesajları verdim. Sıkı para politikasına devam edeceğiz."Merkez Bankası'nın kaybolan rezervleri" diyorsunuz ya, o rezervler sadece yer değiştirdi. Benim rezervlerimden çıkıp banka hesaplarına döviz olarak giden parayı ben o parayı tekrar alıyorum döviz olarak, piyasaya TL veriyorum. Bir rezerv kaybı, para kaybı, birilerine para verilmesi söz konusu değil. Giden paranın gittiği yer bankadaki döviz hesapları.Kavcıoğlu, Merkez Bankası'nın kar ettiğini belirterek "Ben Merkez Bankası olarak para kazanıyorum. Aldığım dövizleri 2020-19'da daha yüksek kurla piyasaya verdiğim için kâr ettim. Artı, dövizler karşılığında piyasadan TL çektiğim için şu an o TL'yi piyasayı fonlamak için kullanıyorum, kâr ediyorum. Rezervler konusunda iş dünyası da taraf olmalı" dediMerkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, Berat Albayrak'ın Hazine ve Maliye Bakanlığı döneminde gerçekleştirdiği hamlenin, altın rezervinin kısa sürede 120 tondan 720 tona yükselmesine vesile olduğunu söyledi. Kavcıoğlu, şu ifadeleri kullandı: "Türkiye'nin 120 ton altını yurt dışındayken 2017'den sonra yurt dışındaki bütün altınlar ülkeye getirilmiştir ve 120 ton olan altın bugün 720 tondur. Dahası Sayın Berat Albayrak'ın Enerji Bakanlığı döneminde çok önemli bir şey yapıldı ve Türkiye'nin altın ürettiği cevherler, Merkez Bankası'nın satın almasına karar veriliyor ve cevherden altın üretimini TL olarak Merkez Bankası rezervlerine alıyor."Kripto para düzenlemesinde ödemeleri yasaklamadık. Ödeme kuruluşlarının aracılık etmesini yasakladık. Kripto para konusunda 2 hafta içinde düzenleme yapılacak. Daha geniş bir düzenleme üzerinde çalışılıyor. Altyapısı oluşturulacak. Müthiş bir para trafiği var. Bizi rahatsız eden; kripto parayla paralar dışarıya gidiyor mu, geliyor mu? Giden paranın nereye gittiği belli değil.2020 pandemi krizi dünyayı çok kötü şekilde etkiliyor. Türkiye bu krizde biraz daha ayrışıyor. Türkiye bu süreci hem sağlık hem de para ve mali politikalar açısından çok iyi yönetti. Türkiye'de sosyal yardımlar ve sağlık yardımları çok ciddi düzeyde sağlandı. Tabii ki bir sıkıntı içinde geçirdik ancak yapılanları göz ardı edemeyiz.