Milyonlar kaybeden işadamları var

Thodex vurgunu iş dünyasını da sarstı. Edinilen bilgiye göre, sistemde çok sayıda işadamının yatırımı vardı. Bazı işadamlarının coin'lere milyonlarca lira yatırdığı öğrenildi.Konya'da gıda fabrikası bulunan, Thodex'te 38 milyon TL'si olan bir işadamı avukatları aracılığıyla önceki gün savcılığa başvurdu. Gelen bilgilere göre, sistemde 50 milyon lira ve üzerinde birikimi olanlar da var. Önceki gün şirketin merkezine giden bir mağdur da sistemde 30 milyonu olduğunu ve bir haftadır muhatap bulamadığını açıklamıştı. Ofise gelip muhatap bulamayan başka bir işadamı ise Caner Şen oldu. Polisi arayan Şen, ekiplerin gelmesiyle binaya girmek istedi. Şen, yaptığı açıklamada "Kitap basım işleriyle uğraşıyorum. Şirketim var. Geçtiğimiz yıl 4 milyon liralık coin aldım. İlk zamanlar sorunsuz çalışıyordu. Param katlanarak çoğaldı. En son 30 milyon lirayı buldu. Geçen cuma günü aksaklıklar yaşanınca paramı çekmeye çalıştım. Başarısız oldum. Şirket yetkililerini aradım, sorun var düzelince paranız yerine gelecek dediler. Ancak kandırdılar" dedi.Thodex vurgununda Türkiye'ye dönüş yaparak adli makamlar ile işbirliği içerisinde olacağını ve ödemeleri yapacağını belirten Thodex'in kurucusu ve CEO'su Faruk Fatih Özer'in açıklamaları ise akıllara Çiftlik Bank vurgunuyla adını duyuran Mehmet Aydın'ı getirdi.'Tosuncuk' lakabıyla gündeme gelen, vatandaşların milyonlarca lirasını 'ponzi' sistemiyle dolandıran Aydın da o dönemde "Türkiye'ye geleceğim mağdurların paralarını Bitcoin ile ödeyeceğim" demişti. Ancak 3 yıldır izine rastlanmadı.SABAH, şirket çalışanlarına da ulaştı. 40 kişilik ekibin çoğu pandemi nedeniyle uzaktan çalışıyordu. Olay ortaya çıkmadan yaklaşık 1 hafta önce CEO ile irtibat kuramadıklarını anlatan çalışanlar, "Bir haftadır bazı işlerin olumsuz gittiğini görüyorduk. Hiçbir sorumuza yanıt alamadık. Şu anda bizler de tehdit ediliyoruz. Üst düzey yöneticiler de Fatih Özer'den bilgi alamadı" dedi.