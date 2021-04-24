THY gökyüzünde farkı açıyor! Uçuş sayısında Lufthansa'yı ikiye katladı

Küresel havacılık tarihinin en zorlu dönemi olan Kovid-19 krizini 2020 yılı boyunca güçlü şekilde yöneten Türk Hava Yolları 2021 yılında da başarı tablolarının zirvesinde yer almaya devam ediyor.

AVRUPA'DA ZİRVEDE



THY, Avrupa Hava Seyrüsefer Güvenliği Örgütü'nün paylaştığı verilere göre 22 Nisan günü gerçekleştirdiği 711 uçuş ile Avrupa'da en çok uçuş gerçekleştiren havayolu oldu.





LUFTHANSA'YI İKİYE KATLADI

Şirket, ortaya koyduğu başarılı performans ile listenin ikinci sırasında yer alan Alman havayolu şirketi Lufthansa'nin iki katından daha fazla sayıda uçuş gerçekleştirdi.

DÜNYADA İLK 10 HAVAYOLU ARASINDA

Dünyanın önde gelen havacılık veri ve analiz sağlayıcısı Official Aviation Guide (OAG) tarafından 19 Nisan 2021 tarihinde yayınlanan rakamlara göre ise THY, kapasite olarak dünyada ilk 10 havayolu arasında yer alırken Avrupa'da yine ilk sırada yer aldı. Arz edilen koltuk kilometre olarak da Türk Hava Yolları dünya çapında 5. sıraya yerleşirken Avrupa'da lider konumda bulundu.

BAYRAĞIMIZI DAHA GÜÇLÜ DALGALANDIRACAĞIZ

THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı M. İlker Aycı "Taşıdığımız bayrak, odaklandığımız hedefe ulaşmak için bize büyük motivasyon sağlıyor. Bu nedenledir ki gökyüzü güneşli ya da fırtınalı olsun biz orada hep en güçlü ve lider olmak için çalışıyoruz. Şartlar zorlayıcı olduğunda işimize daha sıkı sarılıyoruz. Veriler de Türk Hava Yolları ailesi olarak emeklerimizin karşılığı olduğunu gösteriyor. İnanıyorum ki 2021 yılını da 2020 yılında olduğu gibi dünyanın pandemiyi en başarılı şekilde yöneten havayolu şirketi olarak tamamlayacağız. Pandemi geride kaldığında bu unvanla hatırlanacak, bayrağımızı daha güçlü şekilde dalgalandırmaya devam edeceğiz." dedi.

THY 2020'DE DE ZİRVEDEYDİ

Aycı, 8 Mart günü düzenlediği basın toplantısında şirketin rakiplerinden pozitif ayrıştığı verilere işaret ederek 2021 yılındaki başarı için ipuçları vermişti

Türk Hava Yolları, açıklanan rakamlara göre 2020 yılını Avrupa'da en çok uçan (44 iç hat, 165 dış hat noktaya) network taşıyıcı olarak geride bırakmıştı

Pandemi nedeniyle 2020 yılında 2019'un yüzde 40'ı kadar kapasite arz edebilen şirket yolcu sayısında en az düşüş yaşayan (eksi yüzde 62), network taşıyıcılar arasında doluluk oranı en yüksek ( yüzde 71) şirket olmayı başarmıştı

TURKİSH CARGO'NUN YILDIZI PARLIYOR



Ülkelerin seyahat yasaklarını katı şekilde uyguladığı 2020 yılında önemli bir misyon üstlenen Turkish Cargo küresel gıda ve medikal ürün zincirinin devamlılığı için operasyonlarına aralıksız devam etti.

PAZAR PAYINI YÜKSELTTİ

Dünyanın dört bir yanına gerçekleştirdiği uçuşlar ile ülkelere ihtiyacı olan ürünleri temin eden sirket bu operasyonları sayesinde 2020 yılında pazar payını yüzde 4.7'ye çıkardı. Kargo markasının küresel hava kargo taşıyıcıları arasındaki sıralaması ise 8'den 6'ya yükseldi

KARGO DOLULK ORANI ARTTI

Turkish Cargo bu yılın ilk çeyreğini de yine sektörün en başarılı markaları arasında tamamladı. Geçen yılın ilk çeyreğinde yüzde 4.6 olan pazar payını 4.8'e yükselten hava kargo markası, sektör ortalamasının yüzde 63.4 olduğu kargo doluluk oranında yüzde 82.2'lik bir rakama ulaştı