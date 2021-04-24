TSPB’nin kısa film yarışma başvurusu 28 Mayıs’a uzatıldı

Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği'nin (TSPB), bütçe, birikim ve sermaye piyasalarında yatırımın önemi konusunda farkındalık yaratarak, ülkemizde finansal okuryazarlık bilincini sağlamak amacıyla düzenlediği ve bu yıl yedincisini gerçekleştirdiği "Kamera Elinde Geleceğin Cebinde" kısa film yarışmasına yoğun ilgi nedeniyle başvuru tarihi 28 Mayıs 2021'e kadar uzatıldı.Başvurular online olarak www.kameraelindegelecegincebinde. com internet sitesi üzerinden yapılacak. "Kapalı Gişe Yaşamlar" temasıyla yapılan film yarışmasında "Geleceği keyifli, huzurlu ve güvenli hale getirmenin sırrı"na yanıt aranıyor. Dereceye girenler toplamda 35.000 TL'ye varan yatırım fonu kazanacak. TSPB Genel Sekreteri İlkay Arıkan, bu yıl yedinci kez gerçekleştirilen kısa film yarışması ile ülkemizde finansal okuryazarlık bilincinin geliştirilmesine katkı sağlamayı amaçladıklarını söyledi.Yarışma kapsamında belirlenen 26 kelimeden en az 10 tanesi kullanılarak, 3 dakikayı geçmemek şartıyla yapılması istenen filmlerde, yatırım yaparak geleceği güvence altına almanın öneminin anlatılması bekleniyor.