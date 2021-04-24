Turkcell’in Cyber Camp’ına gençler büyük ilgi gösterdi

Turkcell'in Türkiye'nin siber güvenlik uzmanı ihtiyacını karşılamaya yönelik olarak hayata geçirdiği Cyber Camp eğitim programının altıncısı başladı. Bu yıl 3 bini aşkın gencin başvurduğu ve çevrimiçi olarak düzenlenecek program 8 Mayıs'a kadar devam edecek.Turkcell'in yeni nesil işe alım programı GNÇYTNK kapsamında yürütülen Cyber Camp 2021 ile Türkiye'ye yeni siber güvenlik uzmanları kazandırılması amaçlanıyor. 10 gün sürecek programda katılımcılar, siber güvenlik alanında uzman isimlerden toplamda 60 saatlik online eğitim alacak. Cyber Camp ile sadece Turkcell'e değil Türkiye'ye yeni siber güvenlik uzmanları kazandırmayı amaçladıklarını dile getiren Turkcell Genel Müdür Yardımcısı Serhat Demir, "Turkcell olarak ülkemizin gücüne ve geleceğine inanıyoruz. Bu bakış açısıyla sadece teknolojiye yatırım yapmıyoruz. Aynı zamanda düzenlediğimiz eğitim programlarıyla ülkemizin yarınları olan gençlerimizin gelişimlerine katkı sağlıyoruz. Dijitalleşmeye bağlı olarak tüm dünyada siber güvenlik uzmanlarının öneminin daha da arttığını görüyoruz. Küresel rekabetin giderek dijital alana kaydığı günümüzde bu program ile yetişecek uzmanların bu alanda da Türkiye'nin gücüne güç katacağına inanıyoruz" dedi.