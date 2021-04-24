Vatandaş ucuz yağ tüketecek

Merkez Bankası'nın önceki gün açıkladığı Para Politikası Kurulu toplantı özetinde "yurt içi katı-sıvı yağ fiyatlarındaki artışlar hız kesmekle beraber devam etti" diyerek altını çizdiği yağ fiyatlarını düşürmek destek adımları sürüyor. Ayçiçeğinde hem tohum hem de yağ olarak yapılacak ithalatta 1 Temmuz'a kadar gümrüklerin sıfırlanmasının ardından tohuma hibe desteği başlatıldı. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, ayçiçeği üretimini artıracak projelerde belirli hibe oranlarında tohum temin edilerek ekiliş yapıldığını belirterek, "Tarımsal destekleme kararında yer alan havzalarda yetiştirilen birinci ve ikinci üretim ayçiçeği ürünü için 50 kr/ kg fark ödemesi desteği ödeniyor" diye konuştu.Yağ fiyatlarına ilişkin yaşanan sıkıntılar Merkez Bankası'nın sekretaryasını yürüttüğü Gıda Komitesi'nde masaya yatırılırken, fiyat düşüşlerinin hızlı şekilde sürmesi bekleniyor. Bakan Pakdemirli, yağ ihtiyacının yüzde 85'inin karşılandığı ve dünyada stratejik hale gelen ayçiçeğinde ürün planlaması, ikinci ürün olarak desteklenmesi, tohum desteği, çiftçinin bilinçlendirilmesi konularında yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi verdi. Havza bazlı destekleme modeli ile ekolojik ve ekonomik olarak yetiştiriciliğin en uygun olduğu havzalarda yetiştirilecek ürün deseni listeleri oluşturulduğunu belirten Bakan Pakdemirli, "İnsan ve hayvan beslenmesi bakımından önemli (ayçiçeğinin de yer aldığı) 21 ürünün desteklenmeye devam ediliyor" dedi. Bakan Pakdemirli, stratejik ve arz açığı olan ürünlerin öncelikli olmak üzere üretim artışı sağlamak amacıyla il tarım ve orman müdürlüklerince hazırlanan projelere kaynak ayrıldığını belirtti. Pakdemirli, bu kapsamda 2021 yılı ayçiçeği üretimini artıracak projelere belirli hibe oranlarında tohum temin edilerek ekiliş yapıldığını söyledi.Bakan Pakdemirli, üreticiyi koruyacak ve tüketiciyi gözetecek şekilde fiyat oluşumuna zemin oluşturma konusunda çalışmaların devam ettiğini ifade etti. Zeytinyağına ilişkin alınan tedbirlerin de Gıda Komitesi'nde konuşularak alındığını anımsatan Bakan Pakdemirli, yukarı yönlü riskler yaşanmayacağını ifade ederek, fiyatların sürdürülebilir seviyelere düşeceğine inandığını kaydetti.