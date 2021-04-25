Kripto Faruk’un köylüleri: Şaşkınız, cezasını çeksin

THODEX'IN firari kurucusu Faruk Fatih Özer'in Ardahan'da yaşayan köylüleri de şaşkın. Faruk Fatih Özer'in ailesini SABAH'a anlatan köylüler, "Çok şaşkınız. Bizim buralardan böyle insanlar çıkmaz. Yıllar önce Faruk'un dedesi burada neyi varsa satıp İstanbul'a gitti" dedi. Yaklaşık 400 bin vatandaşın dolandırıldığı iddiası ile faaliyetlerine son verilen ve MASAK tarafından el konulan sanal para borsası Thodex'in firari kurucusu Faruk Fatih Özer hakkında İnterpol'den kırmızı bültenle arama kararı çıkarıldı.Arnavutluk'ta olduğu iddia edilen Özer'in 2 milyar dolarla kaçtığı ifade edilirken İçişleri Bakanlığı, Özer'in bankada bulunan paralarına bloke koydu. Aslen Ardahanlı olan Özer, Kocaeli'nin Gebze ilçesinde dünyaya geldi. Özer'in Ardahan'ın merkeze bağlı Taşlıdere köyünde yaşayan bazı akrabaları, Özer'in dedesinin Ardahan'dan yıllar önce göç ettigini belirterek, şunları anlattı: "Faruk Fatih Özer'in dedesi yaklaşık 50 sene önce göç edip gitti. Ardahan'da neleri varsa hepsini satıp İstanbul'a yerleştiler. O dönem giden dedeleri İstanbul'da birçok arsa aldı. O zamanlar İstanbul'un taşının toprağının altın olduğu dönemler. Durumları iyiydi. Özer'in babası Zülküf Bey gittiğinde beş yaşlarındaydı. Haberleri görünce hepimiz çok şaşırdık. Böyle bir şey yapacak bir aile değildi. Umarım bir an önce gerçekler ortaya çıkar. Kim ne yaptıysa cezasını çeksin. Bizim buralardan böyle insanlar çıkmaz. Çok şaşkınız."