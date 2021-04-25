Marmaris’e Polonyalı akını

TÜRKİYE'YE ilk yabancı turist kafilesi geliyor. Polonya'dan 50, Ukrayna'dan ise 80 turist, Muğla Marmaris'te koronavirüs tedbirlerine uygun bir şekilde tatil yapacak. Turistleri ağırlayacak olan Orka Lotus Otel, Kovid-19 pandemisi döneminde tüm tedbirlerini alarak yarın açılıyor. Orka Lotus Otel'in sahibi Turgut Torunoğulları, "Sağlık Bakanlığı bu süreçte bize hep destek oldu, tüm çalışanlarımıza çok kısa bir süre içinde aşı yapıldı. Tüm yetkililere çok teşekkür ediyorum" dedi.Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs pandemisi sürecinde, vatandaşların hijyen ve mesafe kurallarına uygun konaklayabileceği otellere ilgi arttı. Otellerin pandemi döneminde yaşadığı zor günleri bir nebze de olsa rahatlatacak haber ise Polonya ve Ukrayna'dan turist kafilelerinin gelmesi oldu.Torunoğulları, "2020 yaz döneminde yine ilk biz açmıştık otelimizi. Geçen sene bize bir tecrübe oldu. Eksik yaptığımız her şeyi tamamladık, otelimizdeki tüm misafirlerimizin hijyen ve mesafe kurallarıyla tatillerine devam etmesi için elimizden gelenin en iyisi yaptık, yapacağız. Açılışımızın ilk gününde Polonya'dan 50, Ukrayna'dan 80 turist geliyor. Yurtdışından gelen misafirlerimize ülkemizde sağlık ve rahatlıkla tatil yapabileceklerini göstermek istiyoruz" dedi.