Thodex vurgunundan sonra Vebitcoin kapandı iki şirkete ulaşılamıyor





SİSTEMSEL PROBLEMİ BAHANE ETTİ

Kripto para piyasasında panik havasını artıran bir diğer önemli gelişme Goldexcoin'in sistemsel problemleri bahane göstererek alımsatım işlemlerini durdurması oldu. Daha önce ön satışını gerçekleştiren GLDX Token için de alımsatım işlemleri durduruldu. Goldexcoin konuyla ilgili internet sitesinde yayınladığı açıklamada, mükerrer işlemleri ve sistemsel problemleri neden göstererek çalışmaların başlatıldığını ve herhangi bir kaybın söz konusu olmadığını bildirdi. Ancak yatırımcıların endişeli bekleyişleri ve tepkileri sürüyor.