Uçuş sayısında Lufthansa’yı ikiye katladı

Küreselhavacılık tarihinin en zorlu dönemi olan Kovid-19 krizini 2020 yılı boyunca güçlü şekilde yöneten Türk Hava Yolları (THY) 2021'de de başarı tablolarının zirvesinde yer almaya devam ediyor. THY, Avrupa Hava Seyrüsefer Güvenliği Örgütü'nün paylaştığı verilere göre 22 Nisan günü gerçekleştirdiği 711 uçuş ile Avrupa'da en çok uçuş gerçekleştiren havayolu oldu. Şirket, ortaya koyduğu başarılı performans ile listenin ikinci sırasında yer alan Alman havayolu şirketi Lufthansa'nın iki katından daha fazla sayıda uçuş gerçekleştirdi. Dünyanın önde gelen havacılık veri ve analiz sağlayıcısı Official Aviation Guide (OAG) tarafından 19 Nisan'da yayınlanan rakamlara göre ise THY kapasite olarak dünyada ilk 10 havayolu arasında yer alırken Avrupa'da yine ilk sırada yer aldı. Arz edilen koltuk kilometre olarak da THY dünya çapında 5. sıraya yerleşirken Avrupa'da lider konuma çıktı.THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı M. İlker Aycı, "Taşıdığımız bayrak, odaklandığımız hedefe ulaşmak için bize büyük motivasyon sağlıyor. Bu nedenledir ki gökyüzü güneşli ya da fırtınalı olsun biz orada hep en güçlü ve lider olmak için çalışıyoruz. Şartlar zorlayıcı olduğunda işimize daha sıkı sarılıyoruz. Veriler de THY Ailesi olarak emeklerimizin karşılığı olduğunu gösteriyor. İnanıyorum ki 2021 yılını da 2020 yılında olduğu gibi dünyanın pandemiyi en başarılı şekilde yöneten havayolu şirketi olarak tamamlayacağız. Pandemi geride kaldığında bu unvanla hatırlanacak, bayrağımızı daha güçlü şekilde dalgalandırmaya devam edeceğiz" dedi.