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Haberler Ekonomi Haberleri Aydem halka arz sonuçları ne zaman açıklanacak, borsada ne zaman işlem görecek? Gözler Aydem halka arz sonuçlarında!
Giriş Tarihi: 26.4.2021 08:39

halka arz sonuçları ne zaman açıklanacak, borsada ne zaman işlem görecek? Gözler Aydem halka arz sonuçlarında!

Aydem halka arz sonuçları ne zaman açıklanacak, borsada ne zaman işlem görecek? Gözler Aydem halka arz sonuçlarında!

Nisan ayının 22’sinde sona eren talep toplama sürecinin ardından gözler bu kez de halka arz sonuçlarına çevrildi. Enerji sektörünün öncü firmalarından olan bu şirket hisse başı fiyat aralığını 8,50 ve 9,90 TL olarak belirlemiş ve Garanti Yatırım, İş Yatırım, Türkiye Sanayi ve Kalkınma Bankası liderliğinde süreç başlatılmıştı. Hal böyleyken binlerce yatırımcı “Aydem halka arz sonuçları ne zaman açıklanacak, borsada ne zaman işlem görecek?” sorularına ait yanıtı araştırmaya başladı. Aydem halka arz sonuçları için henüz bir tarih açıklaması bulunmazken sonuçların kısa sürede belli olması beklentiler arasında yer alıyor.

Aydem halka arz sonuçları haftanın ilk günüyle beraber binlerce yatırımcının gündemindeki yerini aldı. 19-21 Nisan 2021 tarihleri aralığında talep toplama sürecini tamamlayan firmadan hisse sahibi olmak isteyen vatandaşlar şirketin borsada işlem görmeye başlayacağı tarihi merakla beklerken öte yandan "Aydem halka arz sonuçları ne zaman açıklanacak, borsada ne zaman işlem görecek?" sorularına ait yanıtı da araştırmaya başladı. Aydem halka arz sonuçlarının kısa zaman içerisinde belli olması bekleniyor. İşte hisse fiyatı, kodu ve tüm gelişmeler…

Aydem Enerji halka arz oransal mı? Aydem Enerji halka arz talep toplama tarihleri ne zaman, hisse fiyatı ne kadar ve borsa kodu nedir?

AYDEM ENERJİ HALKA ARZ TARİHLERİ VE HİSSE FİYATI!

Firmadan yapılan açıklamaya göre, halka arz için talep toplama tarihleri 19-22 Nisan, hisse başı fiyat aralığı ise 8,50-9,90 TL olarak belirlendi.

Halka arz sonuçlarının açıklanacağı tarihle ilgili olarak henüz bir açıklama yapılmazken sonuçların bu hafta içerisinde belli olması beklentiler arasındaki yerini alıyor.

Aydem Enerji halka arz oransal mı? Aydem Enerji halka arz talep toplama tarihleri ne zaman, hisse fiyatı ne kadar ve borsa kodu nedir?

Halka arzın büyüklüğü ek pay satışı ile birlikte toplamda 1,1 milyar TL-1,3 milyar TL aralığında, şirketin halka açıklık oranı da ek pay satışı ile birlikte toplam yüzde 18,44 olacak. Konsorsiyum liderliğini Garanti Yatırım, İş Yatırım, Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası ile Yapı Kredi Yatırım'ın üstlendiği, Halk Yatırım, Vakıf Yatırım ve Ziraat Yatırım'ın eş liderler olarak görev alacağı halka arz, sermaye artırımı ve ortak satışı yoluyla gerçekleştirilecek.

Aydem Enerji halka arz oransal mı? Aydem Enerji halka arz talep toplama tarihleri ne zaman, hisse fiyatı ne kadar ve borsa kodu nedir?

ORANSAL DAĞITIM YAPILACAK

Oransal dağıtım yöntemiyle gerçekleşecek halka arzda, konsorsiyum liderleri ve aracı kurumlar olmak üzere toplam 32 kurum iştirak edecek. Toplamda 110 milyon TL, ek satış da dahil olmak üzere 130 milyon TL nominal değerli payı halka arz edecek şirketin 7 milyon TL olan sermayesi, 5 milyon TL artırılarak 705 milyon TL'ye çıkarılacak.

Aydem Enerji halka arz oransal mı? Aydem Enerji halka arz talep toplama tarihleri ne zaman, hisse fiyatı ne kadar ve borsa kodu nedir?

Halka arz sürecinde, hisse başı fiyat aralığı 8,50 TL-9,90 TL, talep toplama tarihleri ise 19-22 Nisan olarak belirlendi. Aydem Yenilenebilir Enerji'nin 29 Nisan tarihi itibarıyla Borsa İstanbul'da işlem görmeye başlaması bekleniyor.

Aydem Enerji halka arz oransal mı? Aydem Enerji halka arz talep toplama tarihleri ne zaman, hisse fiyatı ne kadar ve borsa kodu nedir?

Halka arz başvurusu SPK tarafından onaylanan Aydem Yenilenebilir Enerji AŞ, Türkiye'nin, tamamı yalnızca yenilenebilir kaynaklardan enerji üreten en büyük şirketi konumunda.

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Aydem halka arz sonuçları ne zaman açıklanacak, borsada ne zaman işlem görecek? Gözler Aydem halka arz sonuçlarında!
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