Çözüm odaklı üniversite! Boğaziçi ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı imza attı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Boğaziçi Üniversitesi arasında ülke düzeyinde Akıllı Ulaşım Sistemleri alanında çalışmalar yapılmasına ilişkin iş birliği protokolü imzalandı. Protokolün imzaları Boğaziçi Üniversitesi'nde düzenlenen toplantıda Bakan Adil Karaismailoğlu ve Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Melih Bulu tarafından atıldı. Protokolün imza töreninde konuşan Karaismailoğlu, Bakanlık olarak 19 yıldır çok önemli ulaşım ve haberleşme yatırımları gerçekleştirdiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Bakanlık olarak 19 yıldır çok önemli ulaşım ve haberleşme yatırımları gerçekleştirdiklerini belirterek şunları kaydetti: "Kara, hava, deniz ve demir yollarında, uzayda da uydularımızla çok büyük başarılara imza attık. Bu adımlar sayesinde şehirlerimizi birbiriyle bağlarken, ülkemizi her noktasından dünya ile yakınlaştırdık. Lojistik bir süper güç olma yoluna girdik. Büyüyen ve gelişen dünyanın, hareketlenen ticari koridorları üzerinde hâkimiyet kurduk. İngiltere'den Çin'e uzanan Orta Koridor'un köprüsü olduk. Dev projelerle oluşturduğumuz Marmara Ringi ile Marmara Bölgesi, dünya ticaret rotalarının kavşak noktası haline gelmekte. Yaptığımız bütün bu ileri mühendislik ürünü projelerimizde yüksek bir teknoloji kullanıyor, üniversitelerimizde yetişen kıymetli mühendis arkadaşlarımızla çalışıyoruz. Başarılarımız bütün dünya tarafından takip ediliyor. Ülkemizde büyük projeleri tamamlamış yüklenicilerimiz bu sayede dünyanın pek çok ülkesinde büyük projelere imza atıyorlar. Bu projelerde ağırlıklı olarak da Türk mühendis ve işçilerini çalıştırmaktalar. Ayrıca pek çok dost ülkeye proje ve danışmanlık desteği de veriyoruz."

Karaismailoğlu, ulaşım ve haberleşmede kazanılan bu iddianın çok önemli ekonomik sonuçları olduğuna dikkati çekerek, bugüne dek toplam 1 trilyon 86 milyar TL olarak gerçekleşen yatırımların 2003-2020 yılları arasında GSYH'ye toplam 395 milyar dolar, üretime 838 milyar dolarlık etkisi olduğunu dile getirdi.

Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Melih Bulu da üniversitenin Türkiye'nin seçilmiş 5 araştırma üniversitesinden biri olduğunu belirterek, bakanlık ile imzalanan iş birliği protokolünün önemine işaret etti. Araştırma üniversitesi olarak ileri teknolojilerin üretilmesini, bilimsel çalışmaların yapılmasını, dünyada yeni yapılan bir şey ne ise o yarışta olmayı isteyen, bunun için çabalayan bir üniversite olduklarının altını çizen Rektör Bulu,şunları kaydetti: "Bu kapsamda bugünkü protokolün imzası çok önemlidir diye düşünüyorum. Çünkü akıllı ulaşım önümüzdeki yıllarda artık hayatımızın çok önemli bir parçası olacak. Bunun birçok faydaları olacak. Bir kere trafik kazaları büyük oranda azalacak. İnanılmaz bir enerji verimliliği getirecek bize. Çok çevreci sonuçları olacak akıllı ulaşım sistemlerinin. Akıllı ulaşım çok zor bir problem. Bunun hukuki boyutu var, enerji boyutu var, yazılım boyutu var. O yüzden de disiplinler arası ekipler tarafından çözülmesi gereken bir problem. O yüzden de ben akıllı ulaşım sistemlerinin ilk geldiğim günden beri hocalarımızla yaptığımız toplantılarda her türlü desteği vermeyi çok istediğimi söyledim. Başta Bakanımız olmak üzere işin içinde emeği olan bütün hocalarımıza çok teşekkür ediyorum."