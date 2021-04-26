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Giriş Tarihi: 26.4.2021 21:22 Son Güncelleme: 26.4.2021 21:24

Denizli Sanayici, Tüccar ve İşadamları platformundan sözde soykırım tepkisi

Denizli Sanayici, Tüccar ve İşadamları platformundan sözde soykırım tepkisi

Denizli Sanayici, Tüccar ve İş Adamları Platformu dönem sözcüsü ve Denizli Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı , Amerika Birleşik Devleti Başkanı tarafından 2 gün önce yapılan resmi bir açıklamada '1915 olayları' için soykırım ifadesini kullanmasına tepki gösterdi

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden tarafından 2 gün önce yapılan resmi bir açıklamada, 1915 olayları için "soykırım" ifadesini kullanmasına Denizli Platformu'ndan da tepki geldi.

"AÇIKLAMA TAMAMEN POLİTİK"

Açıklamanın politik olduğunu belirten Denizli Platformu dönem sözcüsü, Denizli Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Müjdat Keçeci, aşağıdaki açıklamayı gerçekleştirdi: "ABD Başkanı Joe Biden tarafından gerçekleştirilen açıklamada soykırım ifadesinin kullanılması, politik bir olgudur. Böyle güçlü bir ülkenin yürütme erkini elinde bulunduran Başkan'ın, kendisinden önceki başkanların aksine "soykırım" ifadesini kullanmış olması, sembolik olarak görülebilecek bir hareket değildir. Bu tarz popülist yaklaşımların ülkeler arası ilişkileri zedelediği aşikardır ve Türkiye – ABD ilişkilerini de olumsuz etkileyecektir. Denizli'nin önde gelen sivil toplum kuruluşları olarak tarihin siyasete alet edilmesini kınıyoruz."

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Denizli Sanayici, Tüccar ve İşadamları platformundan sözde soykırım tepkisi
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