Dolandırıcılığa karşı kulüp kurmuşlar

Muğla merkezli kripto para borsası Vebitcoin internet sitesinden yayınladığı açıklamayla faaliyetlerini durdurduğunu açıklamış, ardından şirketin CEO'su İlker Baş gözaltına alınmıştı. Baş'ın daha önce yasa dışı bahis şebekesinin dört liderinden biri olduğu ortaya çıkmıştı. Bu skandallara bir yenisi daha eklendi. İlker Baş'ın eşi 'hanım ağa' lakaplı Güliz Baş'ın Eylül 2014'te, sanal dolandırıcılığa karşı 'Zenginler Kulübü' kurduğu ortaya çıktı. Güliz Baş verdiği bir röportajda, sosyal medyadaki İddaa dolandırıcılığını önlemek amacıyla 'Zenginler Kulübü'nü kurduklarını belirtti. Öte yandan Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi'nce gözaltına alınan şirketin 'Baron' lakaplı CEO'su İlker B. (41), polisteki ifadesinde aylık gelirinin 1 milyon 500 bin lira civarında olduğunu söyledi. Ayrıca CEO İlker Baş ve eşinin koronavirüs testinin pozitif çıktığı öğrenildi.THODEX vurgunuyla ilgili aranan ve yurt dışına kaçtığı belirlenen Faruk Fatih Özer'in kız kardeşi Serap Özer gözaltına alındı. Soruşturmada gözaltı sayısı 69'a ulaştı. Kamuoyunun gündemine oturan kripto para vurgunuyla ilgili yurt dışına kaçan Faruk Fatih Özer'in hakkında yakalama kararı çıkarılan kız kardeşi Serap Özer de İstanbul ve Kocaeli Emniyeti tarafından Kocaeli'de yakalandı.