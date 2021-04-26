E-ticarette hurma satışı 10 kat arttı

Pandemi nedeniyle Ramazan ayı kısmi kapanma ile geçirilirken evden çıkmamayı tercih eden vatandaşlar e-ticarete yöneldi. Son dönemde en çok rağbet gören ürünlere yönelik açıklamalarda bulunan Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği Başkan Yardımcısı Hakan Çevikoğlu, "Pandemi döneminde artışa geçen e-ticaret kullanımı Ramazan ayında doruk noktaya ulaştı. Çerezden çocuk kitaplarına, dezenfektandan hurmaya kadar birçok ürünün satışları yükseldi" dedi. Platformumuzun verilerine göre, özellikle normal dönemlerde günde 10-30 kilo hurma satılırken bu şimdi 200-300 kilolara ulaştı" diye konuştu.