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Giriş Tarihi: 26.4.2021 13:05

Sanayi ve Teknoloji Bakanı 'tan 'İmalat Sanayi Kapasite Kullanım Oranı' açıklaması

DHA
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'tan 'İmalat Sanayi Kapasite Kullanım Oranı' açıklaması

Sanayi ve Teknoloji Bakanı , "İmalat sanayi kapasite kullanım oranı Nisan ayında bir önceki aya göre 0,6 puan artarak yüzde 76.2  düzeyinde gerçekleşti." dedi.

Sanayi ve Teknloloji Bakanı Mustafa Varank, "Bakan Varank: İmalat sanayi kapasite kullanım oranı Nisan ayında bir önceki aya göre 0,6 puan artarak yüzde 76.2 düzeyinde gerçekleşti. Dış ticaret dengemiz açısından kritik öneme sahip ara malları üretiminde kapasite kullanım oranı ise yüzde 78,8'le Eylül 2018'den bu yana en yüksek seviyeye ulaştı." dedi.

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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'tan 'İmalat Sanayi Kapasite Kullanım Oranı' açıklaması
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