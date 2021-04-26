Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri THY, Ukrayna'dan Dalaman'a direkt uçuş başlatacak
Giriş Tarihi: 26.4.2021 14:57

THY, Ukrayna'dan Dalaman'a direkt uçuş başlatacak

AA
THY, Ukrayna'dan Dalaman'a direkt uçuş başlatacak

(THY), ile Ukrayna'nın Kiev ve şehirlerinden Dalaman'a direkt uçuş gerçekleştirecek.

THY Herson Müdürü Ahmet Tursun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, THY'nin Odessa ile Dalaman arasında doğrudan tarifeli seferlere başlamak için tüm hazırlıkları yaptığını belirtti.

Odessa-Dalaman seferlerine 2 Mayıs'ta başlayacaklarını bildiren Tursun, seferlerin haftada 2 kez olacağını aktardı. THY'den yapılan açıklamada da haftada 4 sefer olmak üzere 29 Nisan'dan itibaren Kiev ile Dalaman arasında uçuşların başlayacağı belirtildi.

Ukrayna Başbakanı Denis Şmıgal, 22 Nisan'da yaptığı açıklamada, Ukrayna ve Türkiye arasında turizm alanında iş birliğini güçlendirmek için hava ve deniz yollarında seçeneklerin artırılması gerektiğini söylemişti.

piyasalar
ARKADAŞINA GÖNDER
THY, Ukrayna'dan Dalaman'a direkt uçuş başlatacak
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA