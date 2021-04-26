Ziraat GYO ne zaman halka arz olacak, hangi bankalardan yapılacak? İşte Ziraat GYO halka arz hisse fiyatı, borsa kodu ve talep toplama tarihleri!

Ziraat GYO halka arz edileceği açıklamasının ardından 28-29-30 Nisan 2021 tarihleri aralığında ise talep toplama sürecinin tamamlanacağını ifade etti. Öte yandan SPK haftalık bülteninde yer alan açıklamaya göre halka arzda 1 TL nominal değerli paylar 1,60 TL'den satışa sunulacak. Hal böyleyken özellikle yatırım yapmak isteyen binlerce kişi "Ziraat GYO ne zaman halka arz olacak, hangi bankalardan yapılacak?" sorularına ait yanıtı araştırmaya başladı. Ziraat GYO hisse kodu ve fiyatı gibi detaylar yapılan izahname ile duyuruldu.