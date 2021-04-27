28 kişiye adli kontrol şartı getirildi

THODEX kripto para borsası dolandırıcılığıyla ilgili gözaltına alınan 70 şüpheliden 61'i dört günlük gözaltı süresinin dolmasının ardından İstanbul Anadolu Adliyesi'ne sevk edilmişti. Adliyeye getirilen 61 şüpheliden 33'ü savcılık ifadesinin ardından serbest bırakılırken 22'si adli kontrolle, 6'sı ise tutuklama talebiyle İstanbul Anadolu Sulh Ceza Mahkemesi'ne sevk edildi. 6 şüpheli 'bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık, tacir veya şirket yöneticileri ile kooperatif yöneticilerinin dolandırıcılığı, suç örgütü kurma' suçlarından tutuklama talebiyle mahkemeye gönderildi. Anadolu Sulh Ceza Mahkemesi'nde sorgusu tamamlanan 6 şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 1 şüpheli de Kovid testi pozitif olduğundan dolayı Emniyet'ten serbest bırakıldı. 8 şüpheli ise hâlâ gözaltında tutuluyor. 11 şüphelinin de firarda olduğu öğrenildi.Kripto para borsası Thodex'in kurucusu ve yöneticisi Faruk Fatih Özer'in yakalanması çalışmalarına destek vermek amacıyla da Emniyet Genel Müdürlüğü'nce oluşturulan 5'er kişilik iki ekip, Arnavutluk ve Kosova'ya gitti. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Arnavutluk'a kaçan Özer'in Türkiye'deki bankalarda 3 ayrı hesapta bulunan 31 milyon lirasına el konulduğunu belirtmişti.